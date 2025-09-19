メッツの千賀滉大投手（32）が18日（日本時間19日）、傘下3Aシラキュースの一員として、敵地でフィリーズ傘下3Aリーハイバレー戦に先発。3回2/3を6安打2四死球4三振4失点で降板した。直球の最速は94.9マイル（約152.72キロ）だった。

初回は先頭打者を右前打で出塁させたが、後続は一飛、二飛、中飛。2死から左前打を打たれた2回はフォークで空振り三振2つを奪った。3回は先頭に死球を与え、遊ゴロ併殺の2死後に中前打、二盗と捕手の悪送球で三塁に走者を背負ったものの、中直に仕留めた。

しかし1―0の4回、左前打と四球の1死一、二塁から甘く入ったカットボールを捉えられ、左越え適時二塁打を浴びて同点。2死後にフォークが暴投となって勝ち越し点を許し、さらに2死三塁から直球を中前へはじき返されて3点目を失った。投手コーチが一度マウンドへ行き、次の打者に四球を与えたところで交代を命じられた。投球数は81球。2番手投手が2者連続四球の押し出しで4点目を与え、千賀は4失点となった。

メジャー3年目の千賀は今季22試合で7勝6敗、防御率3・02。7月11日に右太腿裏故障から復帰して以降は調子が上がらず、今月5日にマイナー降格となった。12日のレッドソックス傘下3Aウースター戦では先発して6回3安打無四球8奪三振1失点と好投していた。

メッツのメンドーサ監督は18日、「我々は10月に勝利するためにベストな13人の投手を連れていく。千賀にとって一番大事なのは今日良い投球を見せることだ。その上で決断を下すことになる」と、ポストシーズンの投手陣入りへ重要な登板であると明かしていたが、十分なアピールとはいかなかった。