おかもとまり、10歳息子におんぶされ笑顔 息子の成長にじむ仲良し親子ショットを披露
元ものまね芸人で現クリエイターのおかもとまり（35）が18日、自身のインスタグラムを更新。おかもとが息子（10）におんぶされる親子2ショットを披露した。
【写真】10歳息子におんぶされ笑顔のおかもとまり
「【速報】10歳息子が母をおんぶし走れるようになりました」とつづり、2枚の写真をアップ。息子におんぶされ笑顔を見せるおかもとの姿が収められており、２人の仲むつまじい姿を披露している。
おかもとはピン芸人としてデビューし、俳優の広末涼子のモノマネで注目を集め、グラビアにも進出。2018年3月にタレント業を引退することを発表。芸能活動から引退後は「岡本麻里」名義で「株式会社minto.」代表としてコラムサイト「minto.」の運営などを行っていた。15年4月に、ミュージシャン・naoと結婚。同年8月に第1子を出産したが、20年に離婚を発表。23年12月に、当時埼玉県志木市議会議員だった与儀大介氏との再婚を発表したが、24年10月に離婚を報告している。
