髙橋渚「自分らしい跳躍ができた」 初の世界陸上で1m88を成功も決勝届かず「全てが糧だったと言えるように」【世界陸上 女子走高跳】



髙橋渚 写真：森田直樹/アフロスポーツ -

＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月18日（木）＠国立競技場＞

東京2025世界陸上・女子走高跳の予選が18日に国立競技場で行われ、日本女子走高跳では、13年モスクワ大会の福本幸選手以来、12年ぶりとなった髙橋渚（センコー）が1m88でグループ11位・総合22位タイで予選敗退。

1m88を3度目の跳躍でクリア。初の世界陸上で、堂々とした跳躍を見せるも1m92をクリアできずに決勝の舞台に進むことはできなかった。

試合後、悔しさをにじませながらも、髙橋はインタビューで初の世界舞台を振り返った。

「初めての世界の舞台だったんですけど、東京開催っていうこともあって、すっごい数の観客の方に背中を押してもらって飛ぶことができました。楽しかったです」と笑顔を見せた。

大歓声の後押しについても、「歓声も含めて、あれだけ湧いてもらえたら、すごい飛んだっていう感じがしました。手拍子も、もう本当に会場全体から聞こえて、すごい後押ししてもらいました」と、国内開催ならではの空気を力に変えた。

一方で、狙っていた1m92の壁については、「今年の初めに飛んでる高さなので、飛びたかったんですけど、シーズンの真ん中で悩んでいた時期が影響してしまったかなと。悩んでた時のせいとは言いませんが、そこがなければ飛べたかもしれない。92を跳べなくて、自分の今の弱さをすごく感じました」と素直な思いを吐露。

それでも「全てが糧だったと言えるように頑張りたい。90をちゃんと形にして、"まぐれじゃなかった"ってところを証明して終わりたい。90を安定して跳ばないと世界とは戦えないと強く感じた。アジアでもメダルを取りたいし、その先、世界のトップに混ざっていけるようにここから頑張ります」とさらなる飛躍を誓った。





