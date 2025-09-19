ドジャースは１８日（日本時間１９日）、クレイトン・カーショー投手（３７）が今季限りで現役を引退することを発表した。ドジャース一筋１８年、通算２２２勝の左腕がユニホームを脱ぐことになった。

試合前には多くのチームメートがカーショーへの思いを口にした。２０年にドジャースに加入し、２度のワールドシリーズ制覇を共にしたベッツは「俺にとって、彼はチームメートとしても、選手としても特別な存在だ。それはマウンド上だけでなく、あらゆる面において。クレイトン・カーショーは自分が愛している人であると言えるだろう。彼が野球というゲームに与えたもの、ドジャースに与えたもの、自分自身に与えてくれたもの、そのすべてに感謝している」と思いを語った。

カーショーは２００８年にメジャーデビュー。ＭＶＰ１度、サイ・ヤング賞３度、最多勝３度、最優秀防御率５度などを誇り、今年７月には、史上２０人目の通算３０００奪三振を達成した。通算２２２勝は、現役選手の中では２６５勝の４２歳バーランダー（ジャイアンツ）に次ぐ２位。あす１９日（同２０日）の本拠地・ジャイアンツ戦で先発し、レギュラーシーズンの本拠地最終登板となる。