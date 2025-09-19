東京・恵比寿のパーソナルジムで活躍する26歳の美女トレーナーが、有名球技選手との秘められた関係について赤裸々に告白した。

【映像】26歳美女のトレーニングウェア姿

9月18日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』の「男は裏切るけど筋肉は裏切らない」というコーナーでは、パーソナルジムPlum恵比寿店に勤務するKANONさん（26歳）が登場。筋トレ歴10年の彼女が過去の恋愛について語った。

KANONさんは「明るく楽しくで来ることが嫌にならない筋トレを楽しく続けられるように頑張って教えています」と自身の指導スタイルを紹介した後、「結構1個印象深い沼った恋愛があって」と、ある男性との思い出を語り始めた。

「私元々地元仙台で上京したばっかりで、家族も友達もいなくて、もうホームシックになって1回帰ろうかなって思った時に、仙台出た時になんか仲良くなった男の子が東京にたまったので、一緒にバーに飲みに行くことになって、久しぶりにこう会ったんですよ」と、出会いの経緯を説明。

その際、弱音を吐いたKANONさんに対し、男性は「『頑張れよ』とかって言われるかなみたいな思ったんですけど、そうじゃなくて、『俺がいるから辛くなったらいつでも頼ってよ』みたいな感じで言われた」という。「そんなこと言ってくれるって思ってなかったから、ギャップ萌えしてしまって、そっから好き！ってなっちゃって」と、恋に落ちた瞬間を振り返った。

スタッフから相手の男性について質問されると、「マッチョです。死ぬほどマッチョです」と即答。特に「足の筋肉、太ももがが馬みたい太い人が好きなんですよ。で、その人の足の筋肉が私的にタイプでした」と、筋肉に惹かれた様子を語った。

相手の男性の職業については「アスリート」と明かし、「プロの方でした。でも結構有名な方でした」と、知名度の高い選手であることを示唆。しかし、具体的な競技名や個人名については「それはちょっと秘密です」と口を閉ざした。

スタッフの「結局付き合ったんですか」という質問には「付き合わなかったです。付き合えなかったです」と答え、関係性については「恋人みたいな感じだったと思います。普通に恋人みたいなことはしてました。やることやってましたね。普通にそれは」と、親密な関係だったことを赤裸々に明かした。

「それってお互いなんか都合のいい関係みたいな感じではなかったですか？」というスタッフの質問には「私はそう思ってなかったですよ。でも相手はどう思ったのかはちょっと謎にはに包まれてますね」と、少し寂しそうに答えた。

最終的には「自分が怖かったからきっぱり振られに行こうと思って振られました」と、自ら関係の終わりを選択したことを告白。「それはもう今はもう全然吹っ切れてるんですけど、（今は）モテたいために筋トレ頑張ってるので。モテれるよう頑張ります」と、前向きな姿勢を見せた。