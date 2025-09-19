この美しさなら、10代のギャルとも勝負できる！プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」9月18日の第1試合で、この日が35歳の誕生日だったBEAST X・東城りお（連盟）が、髪に大量の花をあしらったヘアスタイルで登場。「華があるな」「かわいすぎ」「花咲いてるやん」と絶賛された。

【映像】10代のギャルに見える？東城りお、35歳のかわいすぎるバースデーヘア

今シーズンから2年ぶりにMリーグに復帰した東城。麻雀だけでなくその美貌からグラビア活動などもしており「ミス・パーフェクト」の異名に恥じない輝きを放っている。過去3年の経験を買われて新たに加入したBEAST Xではキャプテンに抜擢。持ち前の明るさとともに、発言を含めた振る舞いや強気な麻雀で、チームを明るく照らす存在になると期待されている。

早くも2戦目の出場となった東城だが、この日が誕生日。チームメイトからも控室でケーキのプレゼントをもらい上機嫌だったが、ファンを楽しませたのはそのヘアスタイル。白い花を大量にあしらったもので、年齢を感じさせないどころか若いギャルをも圧倒しそうな美しさに、ファンからは「10代？」「バースデーヘア」「ギャル味」といった反響を得ていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

