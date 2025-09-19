「ドジャース−ジャイアンツ」（１８日、ロサンゼルス）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手が試合前に現役引退を発表した。デーブ・ロバーツ監督は試合前の会見で「彼は最高の投手だと思っている」と語った。

「私たちは１０年間をともにすごした。私は彼こそがこの世代で最高の投手だと思っている」と評した指揮官。その理由として「これほど競争心が強く、責任感があり、安定したパフォーマンスを見せる選手には出会ったことがない」と説明した。

決断は数週間前に本人から明かされたという。「その時点で彼の気持ちはもう固まっていたんだと思う。そして昨日の試合前に『次が最後』と言っていた」と語った指揮官。「彼は私を成長させてくれたし、私たちは一緒に成長してきたと思う。そして今、彼が自らの意思で身を引く権利を手にしたことは、まさにその努力の証しだと思う」と独特の表現でたたえた。

２００６年ドラフト１巡目、全体７位でドジャースに入団した左腕は、数少ない生え抜き選手として０８年のメジャーデビューから今季まで１８シーズンにわたり、通算４５２登板、２２２勝９６敗、防御率２・５４、３０３９奪三振をマークしたほか、サイ・ヤング賞３回、ＭＶＰ１回、最多勝３回、最優秀防御率５回、最多奪三振３回、球宴１１回など、輝かしい実績を残している。

今季は左膝と左足の手術を乗り越えて５月１７日にマウンドに復帰し、ここまで２０登板、１０勝２敗、防御率３・５３。先発陣の柱として安定した投球でチームを支えている。

あす１９日（日本時間２０日）に本拠地で行われるジャイアンツ戦が公式戦最後のマウンドとなる。