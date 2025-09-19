「はぴだんぶい」のアイスケーキがサーティワン初登場。キャラにあわせた人気フレーバーで見た目も味も楽しめるよ
B-R サーティワン アイスクリームでは、2025年9月12日からアイスクリームケーキ「はぴだんぶい パレット6」を数量限定で販売しています。
キャラクターイメージに合わせたフレーバー
結成5周年を迎えた、サンリオの6にんの男のコで結成したユニット「はぴだんぶい」がサーティワンに初登場。
メンバーたちがカッコよくダンスしているようなイメージで、チョコレートプレートはカラフルで動きのあるキャラクターたちがデザインされています。ダンスしたときのポップな印象を、大小さまざまなサイズのホイップクリームで表現しています。
フレーバーは、それぞれのキャラクターのイメージに合わせたラインアップです。
バッドばつ丸：ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート（チョコレートスポンジ）
タキシードサム：ラブポーションサーティワン（チョコレートスポンジ）
ポチャッコ：ジャモカアーモンドファッジ＋バニラ（チョコレートスポンジ）
ハンギョドン：ポッピングシャワー（ホワイトスポンジ）
あひるのペックル：ホワイトチョコレート×バニラ（ホワイトスポンジ）
けろけろけろっぴ：ベリーベリーストロベリー＋ピスタチオ＋チョコレートチップ（ホワイトスポンジ）
また、かわいいストーリーが込められたオリジナルデザインのフィルムと台紙も楽しく仕上がっています。
ケーキのサイズは直径約16cm×高さ約5cm。
価格は4000円。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部