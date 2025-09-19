垣谷美雨の小説『あきらめません！』（講談社文庫）が、永作博美主演で映画化されることが決定した。

本作は、『老後の資金がありません』などの垣谷による小説『あきらめません！』を映画化する人間ドラマ。『勝手にふるえてろ』や『私をくいとめて』で数々の映画賞を受賞し、2025年4月に公開された『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』がロングランヒットを記録している大九明子が監督・脚本を務める。

永作演じる主人公は、夫・幹夫の退社を機に夫の実家がある田舎に移住することを決めた霧島郁子。結婚して30年近く。共働きかつワンオペ育児を卒業し、2人の娘たちも独立し、親元を離れていった。都会のマンションから念願の庭付き一戸建てに。悠々自適なセカンドライフを送るはずが、待っていたのは閉鎖的な地域社会のしがらみばかり。そんな郁子に目をつけた老齢の女性市議の後押しで市議会議員に立候補することになった郁子の運命は……。

なお本作は、2025年9月後半より石川県能美市・小松市を中心に撮影開始となる。（文＝リアルサウンド編集部）