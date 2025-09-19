°½Ìî¹ä¤¬°¦¤ò¤³¤¸¤é¤»Â³¤±¤ë¾®Àâ²È¤Ë¡¡¹Ó°æÀ²É§´ÆÆÄºî¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡12·î19Æü¤è¤ê¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¤µ¤ì¤ë°½Ìî¹ä¼ç±é±Ç²è¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥ô¥¡¥¤¥Ö¥ìー¥¿¡Ù¡Ø¶¦¶ô¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥¥Í¥Þ½ÜÊóµÓËÜ¾Þ¤Ë5ÅÙµ±¤¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ø²Ð¸ý¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡Ø²ÖÉå¤·¡Ù¤Ê¤É´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¹Ó°æÀ²É§¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÇ°´ê¤À¤Ã¤¿µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¾®Àâ²È¤ÎÌðÅº¤Ï¡¢ºÊ¤ËÆ¨¤²¤é¤ì·ëº§¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆÈ¿È¤Î¤Þ¤Þ40Âå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿´¤Ë¶õ¤¤¤¿·ê¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë ¾«ÉØ¡¦Àé»Þ»Ò¤È»þÀÞ¤êÂÎ¤ò¸ò¤¨¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿²áµî¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ë¤ÏÎø°¦¤Ë¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¼«¿È¤Î¡ÈÈëÌ©¡É¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ó¤ÊÌðÅº¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¼¹É®¤¹¤ëÎø°¦¾®Àâ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤òÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê°¦¤Î²ÄÇ½À¡×¤ò¼«Ìä¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÃµµá¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢²èÏ¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤ÎÀ¥Àîµª»Ò¤ÈÈà½÷¤ÎÁÆÁê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´ñÌ¯¤Ê¾ð»ö¤Ø¤È»ê¤ê¡¢ÌðÅº¤ÎÆü¾ï¤È¿´¤¬ÍÉ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÌðÅº¹îÆó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ó°æ¤È¡Ø²ÖÉå¤·¡Ù¤Ç¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À°½Ìî¡£ÌðÅº¤ò¼è¤ê´¬¤¯½÷¤¿¤Á――½÷»ÒÂçÀ¸¤Îµª»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·À±¡¦ºéÌí¡£½÷À¤òµñ¤àÌðÅº¤Î¿´¤ËÌµ¼Ùµ¤¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÌðÅº¤Î¤Ê¤¸¤ß¤Î¾«ÉØ¡¦Àé»Þ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ó°æºîÉÊ3ºîÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÅÄÃæÎïÆà¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÁËÜÍ¤¡¢Ì¨¤¢¤«¤ê¡¢MINAMO¡¢ µÜ²¼½ç»Ò¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
12·î19Æü¸ø³«¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡ÙËÜÍ½¹ð¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¾®Àâ²È¡¦ÌðÅº¡Ê°½Ìî¹ä¡Ë¤Î¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤Î¹ðÇò¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤Ê¤¸¤ß¤Î¾«ÉØ¡¦Àé»Þ»Ò¡ÊÅÄÃæÎïÆà¡Ë¤È¤Î°©À¥¡¢Âç³ØÀ¸¡¦µª»Ò¡ÊºéÌí¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤Î´ñÌ¯¤Ê¸òÎ®¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê°¦¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾®Àâ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤òÅê±Æ¤·½ñ¤ÄÖ¤ëÎø°¦ÌÏÍÍ¡£¡ÖÌðÅº¤µ¤ó¤Ï¡¢軀¤ÈÎø°¦¤·¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤Èµª»Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤â¡¢°¦¤¹¤ë¤³¤È¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¬¤é¤âµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ÌðÅº¤Î¡È°¦¤ò¤³¤¸¤é¤»¤¿¡ÉÀÚ¤Ê¤¯¤â¤ª¤«¤·¤¤Æü¾ï¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
あわせて公開された場面写真には、矢峰と絡むキャラクターたち、そして劇中でも描かれる〈小説の中〉のA(=矢峰が自身を投影している主人公)とB子の一幕などが切り取られている。