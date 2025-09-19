

「なぜ部下を育てる気力が湧かないんだ……」

最近、SNSで「○○キャンセル界隈」という自虐的な表現が流行している。風呂に入らなきゃいけないのはわかっているが面倒で入らない「風呂キャンセル界隈」。外出すべきだが、家から出たくない「外出キャンセル界隈」。そして今、管理職の間で密かに広がっているのが「部下育成キャンセル界隈」だ。

なぜ上司たちは、それほど部下育成をキャンセルしたがるのか？

そこで今回は、部下育成に疲れ果てた上司たちが陥る3つの誤解について解説する。部下育成に悩んでいる管理職は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

「キャンセル界隈」とは何か

そもそも「○○キャンセル界隈」とは何なのか。

これは「やらなければならないとわかっているが、面倒で気力がない」という自虐的な意味を持つ。たとえば「風呂キャンセル界隈」の人がSNSでつぶやくと、「私も私も」と同調する人が現れる。そこから生まれたのがこの表現だ。

同様に「外出キャンセル界隈」「人付き合いキャンセル界隈」、さらに若者の間では「残業キャンセル界隈」も広がっている。そして今、管理職の間で急増しているのが「部下育成キャンセル界隈」である。

人手不足で自分の仕事も山積み。若手が辞めればその穴埋めで手一杯。上司から「もっと部下育成しろ」と言われても、現実的に時間が取れない。

同僚の課長と飲みに行けば「部下育成なんて無理だよね」と慰め合う。これが部下育成キャンセル界隈の実態だ。

「罰ゲーム化する管理職」というフレーズが広く使われるようになった現在、若者たちは「出世なんてしたくない」「管理職はムリ」とためらうことなく公言する。だからよけいに、

「部下育成なんて、やってられない」

と思う上司の気持ちも、わからないでもない。しかし、誤解している上司が多いことも事実だ。そもそも部下育成を正しく理解していない上司が多すぎるのである。それでは、どのような誤解か？ 私は次の3つだと捉えている。

（1）部下の成長は上司の責任である

（2）スキルは上司が教えるもの

（3）上司は部下より知識があるべき

それでは、一つ一つ解説していこう。

誤解その1：部下の成長は上司の責任である

1つ目の誤解は、部下が育たないのは上司の責任だと思い込むことだ。

これはベストセラー『嫌われる勇気』で紹介されたアドラー心理学の「課題の分離」を理解していない。部下が成長するかどうかは、本人の課題であって上司の課題ではない。

上司ができるのは“サポート”

子どもの成績で考えてみよう。

成績が上がらないのは子ども自身の問題である。もちろん先生や親のサポートは必要だが、本人が勉強する気がなければ意味がない。

同じように、部下の成長も本人次第だ。上司ができるのはサポートであり、成長の責任まで背負い込む必要はない。

コーチングの世界には「コーチャビリティ（コーチされる能力）」という言葉がある。どんなに優れたコーチであろうが、コーチングを受けるクライアントの「コーチャビリティ」が低ければ、コーチングは役に立たない。

それとも同じで、ティーチングするにも「ティーチャビリティ（教えられる能力）」が不可欠だ。学習する気力や姿勢が物足りないなら、成長するはずはなく、それは本人の課題だ。もし上司がそれを知らず、

「部下が育たないのは、自分のせいだ」

そう思い込んでいたら、疲れ果てるのは当然である。まずは本人に責任があることを、上司自身が認識し、部下にも啓蒙させることが重要だ。

誤解その2：スキルは上司が教えるもの

第2の誤解は、実務スキルを上司が教えなければならない、と考えることだ。職人技でない限り、実務スキルの大半は体系的な学習で身につく。上司の指導で身につけるものではない。

私はもともとシステムエンジニアだった。当然、システム設計や開発をするには、最低限のシステム開発やプログラミングの技術を習得しなければならない。

ただし、それらの技術は専門の学校や社内研修で体系的に学ぶわけであり、上司が教えるわけではない。税務や会計の知識も同様である。当社には税理士や会計士が多く在籍するが、それらを教えるのは、上司ではない。

うまく指導できなくて当たり前

上司が教えられるのは、ちょっとした知恵や心がけ、経験に基づくコツ程度である。いわゆる「薫陶」と呼ばれるものだ。

したがって、どうやって仕事のダンドリをつけるのか、どのような提案書を作ればお客様を惹きつけられるのか、どんなコミュニケーションをするとアポイントがとりやすいのか……。

こういったことも、上司が教えることではない。上司は決して教えるプロではないからだ。教えるための知識や技術を体系的に学んだ経験がない限り、うまく指導できなくて当たり前である。

部下の知識や技術が物足りないとき、上司が責任を感じるケースがある。それは勘違いだ。上司が部下に「全部教えなければ」と思い込むから、負担になるのだ。

外部の専門家や、昔と違ってオンライン上にも多くの教材が存在するのだから、それらをしっかり活用して、責任もって学んでもらうことだ。なぜなら、それは部下自身の「課題」だからである。

誤解その3：上司は部下より知識があるべき

第3の誤解は、最も深刻である。上司は部下よりも知識があるべきだと思い込むことだ。これは大いなる勘違いと言えよう。

たとえば最も謙虚なのが、デジタルやAI技術に関してだ。こういった概念については、上司より部下のほうが詳しいことは珍しくない。若い世代のほうが圧倒的に情報感度が高いからだ。

したがって、デジタルやAIを使うことで、もっと生産性の高いやり方はないか？ これを考えるのは部下のほうがいいのかもしれない。

そもそもこれらの最新テクノロジーは、末端の作業効率を上げるために使ってもさほど効果は出ない。それよりも経営や組織マネジメントに使ったほうが、はるかに組織全体に与える影響は大きいのだ。

その場合、「デジタルやAIがよくわからない」という人が関与していては、古い体質から脱却できないのは当然だ。

マネジメントはもちろん、戦略立案は、経営的視点における意思決定において、極めて重要なテクノロジーであるわけだから、もし詳しい部下がいるのなら、謙虚になって教えてもらったり、任せることが大事だ。

「上司だから知っていなければならない」「部下よりも自分のほうがうまく使えるはず」と思い込めば、いつまで経っても前に進まない。

一緒に成長する姿勢こそが重要

では、「部下育成キャンセル界隈」から脱却するにはどうすればよいか？ 答えはシンプルだ。一緒に成長していくしかない。

上司は成長を止めてはいけない。むしろ部下よりも速いスピードで成長する必要があるだろう。部下に教えるのは専門家に任せ、まず自分が成長するのだ。その姿勢、その背中を見せることが最高の教育になるものだ。

（1）部下の成長は本人の責任だと認識する

（2）基礎学習は本人に任せ、実務のコツを伝える

（3）部下から学ぶ謙虚さを持つ

この3つを実践すれば、部下育成の負担は激減する。そして何より、上司自身が成長を楽しめるようになるはずだ。

どんどん時代が変化している。その変化に合わせて、柔軟な対応をとっていこう。部下育成に疲れ果ててはいけない。「部下育成」という表現は、いったん忘れて、お互いに学び合う姿勢も持つことだ。「部下育成キャンセル界隈」から脱却し、「共に成長する界隈」へと移行することを強く勧める。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）