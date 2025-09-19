「シェーングレン症候群の症状」はご存知ですか？発症しやすい人の特徴も解説！

目や口腔内の乾きが続き、「もしかしてシェーグレン症候群かも…」と不安を感じていませんか？この病気は自己免疫疾患の一つで、慢性的な症状が日常生活に影響を与えることもあります。どのように日常生活を送ればよいのか、寿命への影響はあるのか、不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

本記事では以下の点を中心にご紹介します。

シェーグレン症候群の症状

シェーグレン症候群の寿命への影響について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

シェーグレン症候群の症状

シェーグレン症候群を発症するとどのような症状が現れますか？

シェーグレン症候群では、唾液腺や涙腺にとどまらず、全身にさまざまな症状が現れます。

・目の症状（ドライアイ）

目の乾きやゴロゴロ感、かすみ目、まぶしさなどが生じ、視力の低下や目やにが気になることもあります。

・口腔内の症状（ドライマウス）

唾液の分泌が減り、口腔内の乾燥や会話のしにくさ、味覚の変化、むし歯の増加といった問題が起こります。

・皮膚や鼻の症状

皮膚の乾燥や発疹、レイノー現象、鼻の中のかさぶたや出血などがみられることがあります。

・関節や筋肉の症状

関節の痛みや腫れ、筋力低下、筋肉痛などが生じることがあります。

・全身症状

疲労感や頭痛、集中力の低下、気分の落ち込み、めまいなど、多彩な症状が全身に及ぶこともあります。

このように、乾燥症状を中心にしながらも、シェーグレン症候群では全身に幅広い不調が見られる点が特徴です。

シェーグレン症候群と症状が似ている病気はありますか？

シェーグレン症候群と似た症状を呈する病気はいくつか存在します。ドライアイやドライマウスといった乾燥症状は、加齢や薬の副作用、季節による乾燥でも起こるため、シェーグレン症候群特有の症状ではありません。

また、免疫の異常が関与するIgG4関連疾患のなかには、シェーグレン症候群と区別が難しいものもあります。

特にミクリッツ病は、涙腺や唾液腺に炎症を引き起こす点で共通しており、血液中のIgG4という抗体が高値になります。

近年はIgG4の血液検査が導入されたことにより、以前はシェーグレン症候群と診断されていた患者さんのなかに、ミクリッツ病の可能性があると考えられるケースも見られています。こうした病気との鑑別のためには、専門的な検査と慎重な診断が必要です。

シェーグレン症候群はどのような方がなりやすいですか？

シェーグレン症候群は、特に中高年の女性に多く見られる自己免疫疾患です。発症年齢のピークは50歳代とされており、男女比では女性が圧倒的に多く、男性1人に対して女性が17人程度とされています。

ただし、まれに子どもや高齢者、男性でも発症することがあり、年齢や性別を問わず注意が必要です。

また、関節リウマチなどの膠原病を持つ患者さんでは、シェーグレン症候群を合併するケースが見られます。原因はまだ完全には解明されていませんが、遺伝的素因やウイルス感染などの環境要因、ホルモンの影響が関与すると考えられています。免疫の異常により、自身の身体が唾液腺や涙腺などを攻撃してしまうことで症状が現れます。

このような特徴から、免疫バランスの変化が関与する人ほど注意が必要とされています。

編集部まとめ

ここまでシェーグレン症候群の寿命への影響についてお伝えしてきました。要点をまとめると以下のとおりです。

シェーグレン症候群は免疫異常により唾液腺や涙腺が炎症を起こし、口腔内や目の乾燥などさまざまな症状を引き起こす自己免疫疾患である

シェーグレン症候群はドライアイやドライマウスをはじめ、関節痛や皮膚症状、全身の倦怠感などの症状が現れる自己免疫疾患である

シェーグレン症候群は乾燥症状の検査と対症療法が中心で、生活管理や定期的な診察が安定した日常を支える鍵となる

シェーグレン症候群と診断されると、不安を感じる方も多いかもしれません。

しかし、適切な治療とセルフケアを続けることで、日常生活を大きく損なうことなく過ごすことができるとされています。

大切なのは、症状を我慢せず、医師と相談しながらご自身に合ったケアを続けていくことです。

この記事が、少しでも前向きな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

