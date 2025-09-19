入社2週間でターゲットに!?「こんな職場もう限界！」非正規雇用を差別、無視する職場！退職を決めたら、まさかの社長に直談判することに【作者に聞く】
同期なしの新卒。人事部の先輩に連れてこられた配属された先は「検査課」。「女性ばかりで大丈夫？」と聞かれたが、高校は「ほぼ女子だったので問題ないと思います」と答えたものの働き出したら問題しかない部署だった、辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)さんの『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』を紹介するとともに話を聞いた。
【漫画】『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』を読む
■入社2週間でターゲットにされ、半年で限界を迎えた職場
出社初日に配属先の検査課に挨拶に向かった。すると、課長は居眠り。早々に不安になったたむさん。そして、紹介されるのは課長以外は全員女性。とくに教育係のオツ野さんとボネ山さんは、部署内で絶対的な権力を持っていることがわかった。
オツ野さんはとくに契約社員の外国人労働者へのあたりが強く、常に「こんなこともできないの？」と怒鳴っていた。そのせいで職場も常にピリつく。さらに、休憩時間に契約社員は休憩室には入ることができず、ロッカールームで休憩するよう指示。たむさんは、休憩室でもオツ野さんが契約社員の愚痴や悪口を言うため、ゆっくり休むことができなかった。
そんなある日、契約社員に大変な検品をやらせていることに気づいたたむさん。それを指摘すると「新人のくせに」と怒られ、たむさんも休憩室が出禁となった。これが、入社2週間での出来事。翌日からたむさんもオツ野さんやボネ山さんから無視されるようになる。それでも、たむさんは人として、契約社員だけ理不尽な扱いを受けるのは納得できなかった。
■退職を決めた後、人事を通して社長に直談判することに！
――イラストや漫画を描くきっかけを教えてください。
子どもの頃から絵や漫画を描くのが好きで、将来はそういった仕事に携わりたいと考えていました。
本格的に描くようになったのは絵日記ブログを始めてからですね。
――本作は実話ですか？制作した経緯を教えてください。
プライバシーの観点から一部フィクションを混ぜていますが、ほぼほぼ私の体験した実話です。よくある『悪者を倒してスカッとする』という結末ではありませんが、”助けてくれる人は必ずいる”ということを伝えたかったからです。
――女性ばかりの職場はどのようなところが大変でしたか？
女性はコミュニケーション能力が高い分、よい面もありますが、その反面「グループ」や「派閥」ができやすく、そこに入る・入らないで気を遣うことも多いです。情報共有も盛んなためか、噂話が早く広まるのでちょっとした行動が話題になりやすい傾向がありますね。
――漫画にするに当たってこだわったところ、難しかったところはありますか？
ほぼ女性しか登場しないお話だったので、キャラクターの見た目が被らないようにこだわりました。数ヵ月に渡る連載物は初めての試みだったので、演出やまとめ方を考えるのが難しかったです…！
――そのほかにどのような漫画を描いていますか？
夫婦関係・子育て・仕事・人間関係など、実際のエピソードをもとに、日常にある「共感できる体験談」や「ちょっとスカッとする話」を漫画にしています！また、夫との私生活を絵日記で綴っている『うちのダンナがかわいすぎるっ！』というブログも運営しております。読者さんからの体験談も募集していますので、よかったら遊びに来てくださいね！」
陰湿ないじめが続き、結果的に半年で退職することを決めたたむさん。しかし、検査課の退職者が後を絶たないことに疑問を感じた人事が動き、内部調査が入ることになった。本作では、非正規雇用や外国人労働者だからという理由で差別、無視や仲間外れなどの様々な陰湿ないじめを受けることもある実態を描く。「Kindleで未公開のおまけ漫画も掲載！無料で読めるので、ぜひ読んでください」と辰ノたむさん。興味のある方は、ぜひ足を運んで欲しい。
取材協力：辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
