トイレットペーパーが軽い力で「スパッ」と小気味よく切れるストレスフリーのペーパーホルダー「触れんずロール」
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
トイレでスマホを見るのが当たり前になった昨今。トイレットペーパーを片手で切ろうとして「ああ、もう！」となった経験、ありませんか？
かくいう私もその一人。そんな日々のちょっとしたイライラをなくしてくれるというトイレットペーパーホルダー「触れんずロール」の実力は本当なのかを確かめてみました。
切れ味、快感レベル。ノールックカットも可能かも
「触れんずロール」最大のポイントは、シリコンゴムでロールを滑りにくくして、絶妙な切れ味を実現していることです。
そこで、あえてミシン目のないタイプのトイレットペーパーで試してみましたが、軽い力で「スパッ」と小気味よく切れることに感動。これなら、トイレではスマホ画面を見たままノールックで扱えそうです。
次に使うとき、紙の端を探さなくていい。これは事前情報で分かっていたメリットですが、実際に体験すると想像以上でした。
使用後、だらしなくペーパーが垂れ下がる替わりに、3cmほどの紙片が、本当に行儀よく「ひょこっ」と顔をのぞかせているのです。この見た目が実にスマート。急いでいるときでも迷わずスッとつまめて、小さなストレスが軽減されます。
え、もう設置できたの？ 所要時間はおよそ3分
設置の簡単さにも驚き。「ホルダーの交換って面倒そう…」と思っていましたが、全くの杞憂でした。
もとあったトイレットペーパーホルダーのネジ穴3つをそのまま利用する方法で、設置自体は3分ほどでできます。DIYが苦手な方でも全く問題ありません。
「触れんずロール」のおかげで、あっという間に我が家のトイレがスマートな空間に生まれ変わりました。
トイレから生活感が消える！？
そして、個人的に大ヒットだったのがデザイン性です。
カバーが全面を覆っているのでトイレットペーパーっぽさが隠れて生活感を消し去ってくれます。毎日目にするものがオシャレになるって、想像以上に嬉しい。機能性プロダクトだと思っていた「触れんずロール」が部屋のインテリアづくりに一役買ってくれるとは予想外でした。
お客さんを招いたときには「これどこの？」と聞かれるかもしれませんね。カラーバリエーションはグレー、ピンク、ブラウン、ブラック、ベージュ、ホワイトの全6色です。
「触れんずロール」はこんな方におすすめ！
実際に使ってみて、「触れんずロール」はQOL（生活の質）を上げてくれる逸品だと感じました。
特におすすめしたいのはこんな方トイレでスマホを手放せないすべての方衛生面を第一に考える方来客の多いご家庭ご高齢のご家族や、小さなお子様がいる方トイレのインテリアにもこだわりたい方
トイレでの地味なストレスから解放される体験を、味わってみてください。
現在、お得な割引価格で購入できるキャンペーンを実施中です。「触れんずロール」が気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
＞＞触れず、戻らず、ストレスフリー。トイレットペーパーのイライラを解決する「触れんずロール」
Photo: 山田洋路
Source: CoSTORY