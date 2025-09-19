ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）が18日（日本時間19日）、本拠でのジャイアンツ戦の前にメディア取材に対応。この日、今季限りでの現役引退を表明したカーショーへの思いを語った。

通算222勝を誇る球団のレジェンド左腕について、ベッツは「彼はマウンドの上だけではなく、人としても常に競争者である。私はいつも、ありがとう、愛している、と言えることを忘れないでいたい。彼に会ったときは、必ず自分から彼のそばに行って、正しく接してきた。彼が野球に、ドジャースに、そして自分に与えてくれたすべてに感謝している」とカーショーに出会えたこと自体がありがたいことだと改めて尊敬した。

過去には敵軍としてカーショーと対戦もしてきたが、20年から6年間はドジャースでともにプレー。ベッツは「自分は野球オタクではなかったので、正直、向こう側にいたカーショーのことをよく知らなかった。ドジャースに来るまでは、彼がどれほどの存在なのか理解していなかった」と正直に告白。続けて「でもこちら（ドジャース）に来てみると、ファンの思い、愛情、そうしたものを目にして、彼がどういう人物で、そして西海岸の人々にとってどれほど大きな意味を持っているのかを理解するようになった」とチームメートとして一緒にプレーする中でカーショーの偉大さを徐々に理解できたとも明かした。

20年、そして昨季はともにワールドシリーズ制覇を成し遂げ「本当にたくさんの瞬間を共有してきた。ワールドシリーズ2度を共に戦ったこと、3000奪三振の一部であったこと、そして彼が成し遂げてきた他の数々の功績。だから、一つに絞るのは難しい。あまりにも多くの特別な瞬間を一緒に経験してきた」とどの瞬間も特別と語った。

また、ドジャース一筋で18年間プレーしたことには「本当に驚くべきことだと思う」とし「今の時代、1人の選手がキャリアすべてを同じチームで過ごすことはほとんどない。それをやり遂げたのだから。それは、彼という人間を表しているし、彼がやるべきことをやってきた証でもある。他球団では、そうした世代を代表する才能が途中で手放されることもある。何かが邪魔になることが多い。だが、カーショーの場合はそんなことは決して起きなかった。彼とフロントオフィスは、常に同じページに立っていた」とカーショーとドジャースだからこそとリスペクトした。

改めてカーショーの人柄について「彼はみんなを愛している。彼はみんなを大切にし、常に最高のものを望んでいる。そして、彼はとにかく勝ちたいと思っている。彼自身が登板していない時でさえ、僕たちが楽しみ、充実し、試合に集中できているかを確認してくれる。そういう存在である」と唯一無二と感謝した。