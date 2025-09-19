「センスいい！！」って言われちゃうかも♡【シャトレーゼ】手土産にしたい「映えスイーツ」

お手頃価格でもクオリティが高い【シャトレーゼ】のケーキは、自宅用だけでなく、ちょっとした手土産にも好評です。旬のフルーツをふんだんに使ったケーキや子どもも喜ぶ可愛いケーキなど、種類も豊富なのでいざ選ぶとなるとどれにするか悩んでしまうほど。そこで今回は、手土産におすすめな「映えスイーツ」を紹介します。

大人もこどももキュンとする可愛さ

フルーツをそのまま飾ったようなビジュアルが人気の「まんまる」シリーズ。時期に応じて果物のモチーフが変わるので、1年中いつでも楽しめて手土産にもぴったりです。季節限定品の「まんまる白桃ケーキ」は、みずみずしい白桃がモチーフ。白桃ムースの中には、味のアクセントとなる甘酸っぱいラズベリーソース入りです。

可愛すぎて食べられない！？

子どもの集まりの手土産には、こちらの「ひょっこりしろくまの白桃ソーダゼリー」もおすすめ。シャトレーゼには動物をモチーフにしたケーキも多く、お子さんも楽しめるビジュアルが好評です。カップの中のゼリーはレモン風味・ヨーグルト風味・ソーダ風味となっており、異なるゼリーの色合いが涼しさを演出しています。ひょっこりと顔をのぞかせたしろくまが可愛すぎて、食べるのを躊躇してしまいそう。

遊び心のある手土産なら【シャトレーゼ】の「映えスイーツ」がおすすめ。ケーキの箱を開けた瞬間、笑顔になりそうな可愛さとインパクトでみんなを楽しませてくれますよ。手土産選びに悩んだら、ぜひシャトレーゼに立ち寄ってみてくださいね。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる