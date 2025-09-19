ドジャースは１８日（日本時間１９日）、クレイトン・カーショー投手（３７）が今季限りで現役を引退することを発表した。ドジャース一筋１８年、通算２２２勝の左腕がユニホームを脱ぐことになった。

今季は、史上２０人目の通算３０００奪三振を達成してメジャーの歴史に名を刻むと、オールスターにも“レジェンド枠”として特別枠で選出された。昨季終了後に受けた左膝などの手術の影響で今季は５月中旬からの登板だったが、ここまで山本由伸投手（２７）に次ぐチーム２位の１０勝。先発ローテを守っていた。この日、カーショーはいつもと変わらずグランドに出てキャッチボールなどを行い、レギュラーシーズンでの本拠地最終登板となるあす１９日（同２０日）の本拠地・ジャイアンツ戦へ向けて調整した。

カーショーは日本人選手とのつながりも深い。ドジャースに１８年在籍し、黒田博樹、前田健太、ダルビッシュ有、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らとともにプレー。同じ０８年にメジャーデビューした黒田とはキャッチボールパートナーだった。年上だった黒田を慕い「多くのことを習った」と口にしたこともあった。今年３月に東京ドームで開幕戦が行われた際には、久々の再会を果たした。

ともにプレーしたのは数か月だけだったが、ダルビッシュとは今でも対戦する際には試合前に談笑する場面は多々見られる。今年８月には大谷もカーショーについて「登板日に集中しているところを見ると、この集中力を長い年月続けていくというのは大変なことだと思いますし、その中で素晴らしい成績を残すことは尊敬に値する。本当に毎日見ていて勉強になることばかり」と口にした。エンゼルス時代には１１打数無安打と抑え込まれた難敵でもあった。