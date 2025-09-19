『ウルトラヒーローズEXPO 2026』開催 『ウルトラマンオメガ』コウセイが毎日登場
円谷プロダクションは、『ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ』を12月26日〜来年1月4日の期間、東京ドームシティ プリズムホールで開催することを発表した。
【画像】「NEW GENERATION THE LIVE」ステージのイメージ
年末年始恒例のウルトラマンシリーズの人気イベント『ウルトラヒーローズEXPOニューイヤーフェスティバル』は、「ヒーローとつながる」をテーマに開催。イベントでは、大迫力のライブステージを毎日上演するほか、ウルトラヒーローと記念撮影ができる「ウルトラショット」やイベント開催記念グッズから最新人気グッズを網羅した物販コーナー「ウルトラマンデパート」などを展開する。
ウルトラヒーローが熱い戦いを繰り広げる大迫力のライブステージ「NEW GENERATION THE LIVE」では、最新テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』からウルトラマンオメガや主人公のオオキダ ソラトのバディであるホシミ コウセイ（演：吉田晴登）が毎日登場する。さらに、『ウルトラマンオメガ』のソラト（演：近藤頌利）、オープニング主題歌を歌うASH、エンディングテーマを歌うMindaRynが日替わりで登場し、ウルトラヒーローと一緒にステージを盛り上げる。2026年1月4日の千秋楽公演にはイチドウ アユム（演：工藤綾乃）とコウセイに加え、ASHとMindaRynがライブステージに登場し、スペシャルトークショーも開催する。
