釜山国際映画祭に“異変” 河内大和が“歩く男”姿で登場、不気味な笑顔に悲鳴と「アジョシ！」の声
公開中の映画『８番出口』で“歩く男（おじさん）”を演じた俳優・河内大和が、韓国・釜山で17日に開幕した「第30回釜山国際映画祭」（26日まで）のオープニングセレモニーに出席し、レッドカーペットに登場した。劇中と同じ服装にかばんを手にし、背筋をまっすぐに伸ばして歩きながら、時折あの不気味な笑みを浮かべる姿は、映画祭のメイン会場「映画の殿堂（釜山シネマセンター）」に“異変”をもたらした。
【画像】二宮和也が合流した公式上映前の舞台あいさつの模様
河内が表情を変えるたび、観客席からは驚きと笑いが入り混じる反応が沸き起こり、韓国語で「アジョシ（おじさん）」と呼ぶ声も飛んだ。本作の原作ゲーム（作者：KOTAKE CREATE）が世界的ヒットを記録していることもあり、日本のみならず韓国でも“歩く男”の人気が証明された形だ。
初の海外映画祭初参加となった河内は、「もう…感動しましたね」と一言。続けて「開幕式では、世界の第一線で活躍されている俳優や監督たちが一堂に集まり、こんな華やかな世界があるのかと驚きました。“歩く男”に扮して歩くのはとても緊張しましたが、車から降りた瞬間に『おじさん！』と声がかかり、私が笑うたびに悲鳴と歓声が入り混じったリアクションがあり、本当に歩いて良かったです（笑）」と振り返った。
川村監督も「韓国の方々にも作品が認知されているんだとうれしくなりました。レッドカーペットでは、私が“歩く男”の開発者みたいに見えたのは面白かったです（笑）。カンヌから始まり、さまざまな国際映画祭を経験しましたが、世界各地で楽しみにしてくれている方々がいるのだなと思いました」と語り、レッドカーペットの盛り上がりを喜んでいた。
河内が表情を変えるたび、観客席からは驚きと笑いが入り混じる反応が沸き起こり、韓国語で「アジョシ（おじさん）」と呼ぶ声も飛んだ。本作の原作ゲーム（作者：KOTAKE CREATE）が世界的ヒットを記録していることもあり、日本のみならず韓国でも“歩く男”の人気が証明された形だ。
初の海外映画祭初参加となった河内は、「もう…感動しましたね」と一言。続けて「開幕式では、世界の第一線で活躍されている俳優や監督たちが一堂に集まり、こんな華やかな世界があるのかと驚きました。“歩く男”に扮して歩くのはとても緊張しましたが、車から降りた瞬間に『おじさん！』と声がかかり、私が笑うたびに悲鳴と歓声が入り混じったリアクションがあり、本当に歩いて良かったです（笑）」と振り返った。
川村監督も「韓国の方々にも作品が認知されているんだとうれしくなりました。レッドカーペットでは、私が“歩く男”の開発者みたいに見えたのは面白かったです（笑）。カンヌから始まり、さまざまな国際映画祭を経験しましたが、世界各地で楽しみにしてくれている方々がいるのだなと思いました」と語り、レッドカーペットの盛り上がりを喜んでいた。