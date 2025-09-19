元AKB48篠崎彩奈、SNS上の“投稿”「全くの虚偽情報」 法的措置も検討「私自身の活動にも支障をきたす」
元AKB48の篠崎彩奈が、19日までに自身のXを更新。一部SNS上での投稿について「全くの虚偽情報です」ときっぱり否定した。
【写真】”虚偽投稿”への注意喚起後に…笑顔を浮かべる篠崎彩奈
篠崎は「現在SNS上で、私に関する根拠のない虚偽の投稿が拡散されています。相手の方とはお会いしたこともなく、全くの虚偽情報です」とコメント。法的措置も検討するとしつつ「ネットでの誤情報に惑わされないでいただければ幸いです」と呼びかけた。
1996年1月8日生まれ、埼玉県出身。2011年よりAKB48に所属し、以降10年以上にわたりアイドルグループのメンバーとして活躍。2024年にグループを卒業後は、女優・タレントとして幅広いフィールドで活動中。ファイナンシャル・プランニング技能検定2級・3級、食生活アドバイザー検定2級・3級、賞状書士、書道八段などの資格や認定を保有している。
■全文
現在SNS上で、私に関する根拠のない虚偽の投稿が拡散されています。相手の方とはお会いしたこともなく、全くの虚偽情報です。
このような虚偽の情報は、私自身の活動にも支障をきたすため、悪質な投稿については記録を保存のうえ専門家と相談し、必要に応じて法的措置も検討いたします。
ネットでの誤情報に惑わされないでいただければ幸いです。
