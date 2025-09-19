

私たちは成功を目の当たりにすると過去を振り返って理由を推測しがちだそうです（写真：Fast&Slow／PIXTA）

【写真で見る】人生は偶然によってつくられるからこそ豊かで価値がある

あなたの人生は偶然がすべて。この世界は成り行きの産物であり、ありとあらゆる物事を、偶然が支配している。成功や失敗も、進化も歴史も、小さな偶然の積み重ねに左右されている。なのに、なぜ私たちはそこに理由や目的、秩序があると信じてしまうのか？ このような世界を生きることに、どんな意味があるのだろうか？

私たちは何もコントロールしていないが、あらゆることに影響を与えていることに気づかされ、静かな感動を呼ぶ書、『「偶然」はどのようにあなたをつくるのか：すべてが影響し合う複雑なこの世界を生きることの意味』より、一部抜粋・編集のうえ、お届けする。

大富豪になれたのは運のおかげ？





知能や技能や勤勉さなども含め、人間の特性のほとんどは、Uの字をひっくり返して押し潰したようなガウス曲線（ベルカーブ）に沿って正規分布する。それとは対照的に、富は正規分布していない。

冪（べき）乗則に従い、パレート分布を見せる。つまり、ほんのひと握りの人が世界の富の大部分を支配している、ということだ。

あなたは、身長が自分の5分の1しかない成人や5倍もある成人に出会うことは絶対にないが、今日、世界一の金持ちは平均的なアメリカ人の100万倍以上豊かだ。

だから、あなたよりもわずかに頭の良い人は、あなたよりもわずかに豊かになる代わりに、100万倍豊かになりうる。

これが、ときに「ファット・テール（裾の重い分布）」と呼ばれるものの世界であり、不確実性科学の研究者ナシーム・ニコラス・タレブが著書『ブラック・スワン』でそれを生き生きと描いている。

だが、そのような極端な富が、才能の賜物（たまもの）ではなく、普通なら運と呼ぶようなランダムな要因のせいだとしたらどうだろう？

最近のある研究で、物理学者たちが経済学者と手を組み、コンピューター・モデリングを使って仮想の社会を作り、才能が現実的な分布を示すような設定で人々を競わせた。この仮想の世界では、才能が物を言ったが、運も大切だった。

研究者たちがシミュレーションを繰り返すと、最も豊かになった人は、断じて最も才能のある人ではないことがわかった。むしろ、ほぼ毎回、平均に近い人だった。それはなぜだったのか？

80億の人が暮らすこの世界では、ほとんどの人は才能に関しては中間層に入る。ベルカーブでいちばん面積の広い範囲だ。

さて、運を雷だと思ってほしい。雷はどこに落ちてもおかしくない。才能の中間層はなにしろ数が多いので、運という雷は、ずば抜けた才能を持つほんのひと握りの天才ではなく、何十億人もいる中間層の誰かに落ちる可能性が圧倒的に高い。

研究者たちは、次のように総括している。「本研究の結果は、私たちが『浅薄な能力主義』と呼ぶパラダイムのリスクを浮き彫りにしている……なぜならこのパラダイムは、成功要因のうちでランダム性の役割を過小評価しているからだ」。

億万長者のなかには、才能に恵まれた人もいるかもしれない。だが全員、運が良かった。そして、運は本質的に偶然の産物だ。

タレブや社会学者のダンカン・ワッツや経済学者のロバート・フランクはそれぞれ、私たちは成功を目の当たりにすると過去を振り返って理由を推測しがちであることを示した。そうした推測を行わせるのが、彼らの言う「物語の誤謬（ごびゅう）」、あるいは、より一般的には「後知恵バイアス」だ。

億万長者は才能があるに違いないという考え方も、そのような誤謬の一例と言える。

偶然の結果であることを認めてみる

成功するためには運がそれほど重要な役割を果たすのなら、それが運の良し悪しについて私たちがどう考えるかに影響を与えてしかるべきだ。

自分は能力主義の世界に暮らしていて、そこでは成功は、部分的には偶然や巡り合わせによって決まるのではなく、秀でた才能のある人々に与えられる、と信じているのなら、成功するたびにすべて自分の手柄にし、失敗するたびに自分を責めるのが理に適（かな）っている。

だが、見たところランダム性や巡り合わせと思えるものが、人生における変動の相当な割合を引き起こしていることを受け容れたら（実際、引き起こしているのだが）、人生の展望が変わるだろう。

あなたはルーレットで負けたとき、お前は役立たずの失敗者だ、などと自分を鞭（むち）打ったりはしない。そうする代わりに、それを偶然の結果として受け容れ、先へと進む。

物事が絡み合った複雑な世界からは無意味で偶然の結果がしばしば現れ出てくることを認めれば、力づけられ、気持ちが楽になる。うまくいってもすべて自分の手柄にせず、うまくいかなくてもすべて自分の責任にしなくていいのだ。

一見ランダムに起こる不運に直面すると、私たちはとりわけ、偽りの説明をでっち上げてそれにしがみつきがちだ。

癌（がん）になったり自動車事故に遭ったりしたときには、ランダム性をその原因とするような説明は、簡単には受け容れられない。良くない出来事には、何か理に適った背景説明が求められる。

自分が経験した苦難の本当の理由を突き止めなければ、不運から立ち直るのは不可能に思える。だがそれは、わけもなく起こった災難かもしれない出来事に、ありもしない理由を追い求める行為となる。

「万事は理由があって起こる」という言葉は、失業したり、不意に恋人に別れを告げられたり、誰かが亡くなったりしたときにごく頻繁に聞かれる。それは一種の対処メカニズムなのだ。

その言葉は、無意味なことから意味を引き出し、あらゆることには整然とした秩序立った計画があるという神話で自分を慰めるのに役立ちうるが、真実ではない。有用で人をホッとさせるフィクションだ。

人生の方向を変えるもの

重要なことや、癪（しゃく）に障ることや、ゾッとするようなことさえ含めて、物事はただたんに起こる場合がある。すべてが相互に関連し、混沌とした世界では、それは避けようのない結果なのだ。

巡り合わせやミス、そして何より、良くも悪くもない思いがけない変化が、新しい種を生み出し、社会を形作り、私たちの人生の方向を変える。

逆に、人は宝籤（くじ）が当たるといった、予想外の良いことを経験すると、その納得のいく説明として、ランダム性や偶然性を喜んで受け容れることが研究からわかっている。

私たちは、そうした嬉（うれ）しい驚きの瞬間には、自分の誕生日を祝ってもらっている犬のように振る舞う。突然どうしたことかチキンやチーズをたっぷり与えられ、わけもわからないまま、それでも何の疑いを抱くこともなく貪り食う。

それなのに、何であれ重要なことを説明しようとするときには、ランダム性と偶然性はあっさり忘れ去られてしまう。

人間の多様性を、私たちがどのように理解しようとするか、考えてほしい。私たちはほとんどの場合、過度に単純化した二分法に頼る。きっと、生まれ（遺伝子）と育ち（環境、養育のされ方、経験）の組み合わせのせいに違いない、というわけだ。

そして、第3の可能性は無視することが多い。私たちの多様性のうちには、ただの偶然や成り行きにすぎないものもあるかもしれないというのに。

行動遺伝学者は、私たちの多様性のおよそ半分がDNAに帰せられる、と結論している。これはつまり、残る半分は、いわば発育における暗黒物質、生命の不可解な詳細のせいであることを意味する。

ランダムな偶然が人生の道筋を左右する

キングズ・カレッジ・ロンドンの行動遺伝学者ダミアン・モリスは、私たちの人生の道筋はときおり一見ランダムな偶然に左右されうる、と主張し、同じ教室にいる一卵性双生児の話を使って説明している。

「一方は窓から外を見ていて、近くを通過した鳥に注意を逸（そ）らされる。ちょうどそのとき、もう一方は、ある詩についての教師の解説に心を奪われ、それがきっかけで生涯にわたる詩への愛好が芽生える」

その後、2人は大学で別の分野を専攻し、異なるキャリアを送ることになる。それもこれも、たまたま窓の外を1羽の鳥が飛んでいったからだ。

モリスの推測は、科学的に実証されつつある。一見ランダムな変動が、誕生前の赤ん坊の脳の発達期間に始まることが明らかになってきており、そうした小さな変化が私たちの人生の道筋でじつに大きな役割を果たしうる。

研究者たちが実験を行い、同じ環境で育てた遺伝的に同一のショウジョウバエの行動を比較した。

すると依然として、非遺伝的形質に不可解な多様性がかなり見られた。それらの違いは、神経の配線における、見たところランダムなほんのわずかの相違のせいらしかった。発達期間中の小さな変動が、一生にわたる影響を及ぼしたのだ。

人間で同様の実験をするのは倫理にもとるものの、私たちの脳はハエの脳と構造が似ているので、その配線も、私たちの誕生前からすでに偶然ではあるけれど重大な変動を起こしていることが十分考えられる。

私たちは、偶然の出来事のなすがままのことがあるのだ――そうではないふりをどれほどしようとしても。

この世界は偶発性か、収束性か？

こんなふうに世の中を見ることを嫌う人も多く、彼らは、そのような考え方は哲学者が思いを巡らせるのには打ってつけではあっても、その種の変動はただの「ノイズ」にすぎない、と断言する。

そうした一見ランダムな変動は、時間がたつうちにあっさり消し去られてしまうのかもしれない。変化は明確な構造を持つパターンと秩序に即して起こるに違いないではないか。それならば、核心にあるその謎に、いよいよきっぱりと答えを出そう。

私たちの世界は偶発性なのか、それとも収束性なのか？ 万事は理由があって起こるのか、それとも、物事はたんに起こるのか？

（翻訳：柴田裕之）

（ブライアン・クラース ： ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン准教授）