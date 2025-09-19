ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）は１９日、通常の午前８時から３０分遅れた午前８時半からスタートした。

これは、前番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が３０分延長したため。この日の「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」にはで東京世界陸上２０２５の男子１１０メートル障害決勝で５位入賞を果たした村竹ラシッド＝ＪＡＬ＝が生出演した。

「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」とのリレータイムでＭＣの川島明が村竹とトークを展開した。川島は「おはようございます。見てましたラシッドさん、ありがとうございます、中継までやっていただいて」と感謝し「『ラヴィット！』というのはちなみにご存じでしょうか」と尋ねると村竹は「もちろんです」と即答した。

さらに川島は「見ていただいたことあります？」と聞くと村竹は「あります」と即答。川島が「出る気はあります？」と出演オファーすると「いいんですか？」と村竹は前向きに返答した。これに川島は笑顔を浮かべ「マジですか？ぜひぜひスタジオに来ていただいて…もしかしたら坂道ダッシュしてもらうかもしれないでんすが」と笑わせていた。