SixTONES・ジェシー＆田中樹、大型生放送特番「お笑いの日2025」スペシャルサポーターに
アイドルグループ・SixTONESのジェシー（29歳）と田中樹（30歳）が、10月11日放送の大型生放送特番「お笑いの日2025」（TBS系）のスペシャルサポーターに決定した。
「お笑いの日2025」は、10月11日14時から、8時間にわたって生放送する大型お笑い特番。14時からの「『お笑いの日』第一部」生放送のMCを、かまいたちとチョコレートプラネットが務め、全国と中継を繋ぎながら、「お笑い夢のコラボ祭」をテーマに日本全国を笑顔にしていく。
そして、若手から超ベテランまで超人気芸人たちが大集結する、この日限りの豪華コラボ祭を盛り上げる「『お笑いの日』第一部」スペシャルサポーターに、SixTONESのジェシーと田中樹が決定。
「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」でも様々な芸人とコラボし、たくさんの笑顔を生み出してきた2人が、スペシャルサポーターとして番組を盛り上げる。また、「お笑いの日」でしか見られない、芸人とのコラボパフォーマンスも決定した。
今回のスペシャルサポーター就任について、ジェシーは「僕は（学生時代も）『勉強する！』と言いながらお笑いを見ていましたし、通学中も綾小路きみまろさんの漫談を聞きながら学校に通っていたくらい、“お笑い”にはたくさんパワーをもらっていました。コントや漫才は普段からよく見ていて、お笑い芸人さんは尊敬の存在でもあります。『お笑いの日』はとにかく楽しみたいですね。やっぱり僕たちが楽しんでいたら、テレビの前のみんなも楽しんでくれると思います。そして、たくさんの笑いを届けたいです！」とコメント。
田中も「僕たちがスペシャルサポーターでいいんですか？ と驚きつつも、仕事になるのかが不安なくらい本番を前にすでに楽しみで、ワクワクしています！ 視聴者の皆さんと近い感覚で楽しめたらなと思っています。あと僕たちはお笑い芸人さんとのコラボにも挑戦させていただきますので、楽しみにしていてほしいです。『お笑いの日』第一部のMCがかまいたちさん、チョコレートプラネットさんと聞いてとても安心していますし、MCと僕らの6人で“新生SixTONES”だと思っています（笑）。テレビの前のみなさんがエネルギーを受け取れるようなコラボをお届けできたらなと思っておりますので、ぜひお楽しみに！」と意気込みを語っている。
なお、「『お笑いの日』第一部」のあとは、「キングオブコント2025」を放送。過去最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号を手にするのは誰なのか。今年の“コント芸人日本一”を決める戦いの模様を放送する。
