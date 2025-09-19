¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ø´ø´±¡¡°úÂàÉ½ÌÀ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆÀÀ¤¦
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Î»î¹çÁ°²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¡¢¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨º£µ¨2Ç¯¤Ö¤ê¤Î2·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë10¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¤Î°úÂà¤Ë¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤ÀÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀË¤·¤ó¤À¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°úÂàÉ½ÌÀ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö³Î¤«¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¡£Èà¤ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ25Ç¯¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È°Ê¾å¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÀ®¸ù¤â¼ºÇÔ¤â¡¢¾ï¤ËÉÊ°Ì¤È¥×¥í°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤Î¤Þ¤Þ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤¹½Ö´Ö¤È¤·¤Æ¤â¡Ö2020Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤À¡×¤È¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿½Ö´Ö¤òµó¤²¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÎ¾¼ê¤òµó¤²¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡£Ä¹Ç¯¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤òÈà¤ËÍ¿¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤±ÇÁü¤À¡×¤È5Ç¯Á°¤Î¸÷·Ê¤òº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¡¢º£µ¨¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÌò³ä¤òÌä¤ï¤ì¡ÖºÇ½ª·èÄê¤Ï»ä1¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎµÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Î¿Í³Ê¤È·Ð¸³¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Îµï¾ì½ê¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£