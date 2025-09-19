¶¶ËÜ°¦¡ÖÇòT¤Ë¥Á¥ç¥³°î¤·¤¿¡×¤Î¤Ë¡Ä¥¯¡¼¥ë¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦¡Ê29¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÇòT¤Ë¥Á¥ç¥³°î¡Ê¤³¤Ü¡Ë¤·¤Æ¤âµ¤¹â¤¯³¹¤òÊâ¤¤¤¿Æü¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¿¥¤¥È¤ÊÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤Î¶À±Û¤·¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥³¥á¥ó¥ÈÄÌ¤ê¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀ×¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Éú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥¯¡¼¥ë¤µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÁõÃå¤·¤¿¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¯¥í¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬²õ¤ì¤Æº£¤Ï¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤³¤Î¤¢¤È¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ë¥¥Æ¥£¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î°¦¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉþ¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥Á¥ç¥³°î¤·¤Æ¤ë¤Î¤¹¤é°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤è¤¦¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Á¥ç¥³°î¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£