『トップガン マーヴェリック シネマコンサート』が大阪上陸 城ホールで映画全編上映×オーケストラ生演奏
『トップガン マーヴェリック シネマコンサート』が、11月2日に大阪城ホールで開催されることが決まった。きょう19日午後6時からチケット先行受付が開始。
【写真】『トップガン マーヴェリック シネマコンサート』ロンドン公演の様子
映画『トップガン マーヴェリック』は、日本で2022年5月に公開され、興行収入137億円を突破。全世界では、トム・クルーズのキャリア最高額となる10億ドル超えの大ヒットを記録した。
『トップガン マーヴェリック シネマコンサート』は、同作をオーケストラの極上の生演奏とともに大スクリーンで上映し、イギリスやドイツをはじめ全世界10都市以上で大好評。今年8月には満席の東京公演を熱狂の渦に巻き込んだ。今回、大阪初上陸となる。
2024年にロイヤル・アルバート・ホール（イギリス・ロンドン）で開催された際には、トム・クルーズがサプライズ登場し、「オーケストラの皆さんの素晴らしい才能に感謝したい。このような作品を古典映画の宮殿のような壮大な空間で満員の観客を前にして、映像とシンクロしたフルオーケストラの生演奏と共に体験したいとずっと思っていた。その夢をかなえてくれてありがとう」と語った。
大阪でキャストの登壇予定はないが、『トップガン マーヴェリック シネマコンサート』を台湾4都市で指揮してきたウー・ヤオユー氏を迎え、大スクリーンでの映画全編上映×オーケストラによる大迫力の生演奏が実現する。オーケストラは、WOWOWシネマオーケストラ with 神戸市室内管弦楽団。
