À¾Ìî¼·À¥¡¢¾åµþ¸å¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡È¥«¥¨¥ë¤ÎÌÄ¤À¼¡ÉÃµ¤·¤ÆBGM¤Ë¡Ö¥¦¥·¥¬¥¨¥ë¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡¢À¾Ìî¼·À¥¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿KDDI¡ÖºÇ¿·À¤Âå¤ÎiPhone auÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÂ¼²Í½ã
¡¡iPhone17¥·¥ê¡¼¥º¡ÊiPhone 17¡¢iPhone 17Pro¡¢iPhone Air¡Ë¤¬Æ±Æü¤«¤éÈ¯Çä¡£¼Â¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡È17¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÍÂ¼¤¬»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤â17ºÐ¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢À¾Ìî¤Ï¡Ö»ä¤âÆ±¤¸¤¯17ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ì½ï¤Ç¤¹¡×¤È¶¦´¶¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ô¤È¤¤¤¦¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åµþ¸å¤ÏÎÀ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¦¤¦À¾Ìî¤Ï¡Ö¼Â²È¤Ç¥«¥¨¥ë¤ÎÌÄ¤À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¿²¤ë¤Î¤¬¤¹¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÅìµþ¤Ç¤Ï¡Ë¤Ê¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ·ÈÂÓ¤Ç¥«¥¨¥ë¤ÎÌÄ¤À¼¤òÃµ¤·¤¿¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡È¥«¥¨¥ë¤ÎÌÄ¤À¼¡É¤ò¸¡º÷¡£
¡¡¡Ö¥«¥¨¥ë¤ÎÌÄ¤À¼¤ò¾åµþ¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤«¤±¤Æ¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡ÖÂ¿Ê¬¥¢¥Þ¥¬¥¨¥ë¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼Â²È¤À¤È¥¦¥·¥¬¥¨¥ë¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥¦¥·¥¬¥¨¥ë¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¹½°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ëÊý¤Ï¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥·¥¬¥¨¥ë¤ÏÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢¼þ°Ï¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
