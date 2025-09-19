ホワイトタイガーとブラックタイガー♡Lovisiaハンドクリーム新登場

SNSで話題の「ホワイトタイガーとブラックタイガー」とLovisiaコスメシリーズが初コラボ♡『Lovisia ホワイトタイガーとブラックタイガー ハンドクリーム』全6種が、9月19日(金)10:00よりオンラインショップと全国バラエティショップで順次販売開始。シックなくすみカラーのパッケージにスイートシャボンの香り、アルガンオイルとワセリン配合で手肌をしっとり保湿しつつ、大人かわいいデザイン♪

全6種類♡キャラクターの個性が光るデザイン

ハンドクリームは、えびちりになったブラックタイガーを救うホワイトタイガーや、うさぎ先生、犬のおまわりさんなど作中の人気キャラクターをフィーチャー。

SNSで注目を集める「ゆるシュール」な世界観をそのままパッケージに落とし込み、6種類すべて異なるデザインでコレクション心をくすぐります。

サイズはW30×D23×H110mm、価格は各880円（税込）です。

プロスタイル35周年♡バッドばつ丸コラボデザイン限定登場

保湿成分たっぷりで手肌しっとり

保湿成分としてアルガンオイル※1とワセリンを配合。手肌にうるおいを与え、乾燥から守ります。香りは優しいスイートシャボンで、日常使いはもちろん、デスクやバッグに入れて持ち歩くのもおすすめ。

大人かわいいデザインと保湿力を両立した、ギフトにも自分用にもぴったりのハンドクリームです。

※1: アルガニアスピノサ核油

©︎ BeeCruise株式会社

Lovisiaハンドクリームで日常にゆるシュールなかわいさを♡

『Lovisia ホワイトタイガーとブラックタイガー ハンドクリーム』は9月19日(金)10:00より、オンラインショップと全国のバラエティショップで順次販売開始♡

全6種のシックなくすみカラーで、大人も楽しめるゆるシュールなキャラクターが登場。アルガンオイル※1とワセリン配合で手肌をしっとり保湿しながら、日常にちょっとしたかわいさをプラス。

価格は各880円（税込）でギフトにも自分用にもおすすめ♪