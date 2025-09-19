元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは9月18日、自身のInstagramを更新。“年子育児”のかわいさを発信し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：宮崎麗果さん公式Instagramより）

元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは9月18日、自身のInstagramを更新。息子たちのかわいい動画を公開しました。

【動画】かわいい年子の息子たち

「癒されました〜」

宮崎さんは「年子育児って可愛いが止まらない　大変なこといっぱいあるけどw　同時に大変だからカオスすぎてあまり分からない」とつづり、1本の動画を投稿。1歳と2歳の息子たちがおやつを食べているようです。兄が食べさせようとしますが、弟が「ポイっ」と床に捨ててしまい、兄が「あっ!!」と言っています。かわいらしく、ほほ笑ましいです。

コメントでは、「何回でも見てられる　可愛すぎる　カイカイの声お初です　渋いですね」「2人共可愛いですね」「仲良しですね　大概ライバルみたいになって　負けてられるか！ですが　メンズの年子は特に」「天使ちゃん」「かわいすぎ〜癒されました〜」との声が寄せられました。

「1歳の誕生日に密着」

14日には「カイカイ親方の1歳の誕生日に密着でしゅ」とつづり、誕生日を迎えた息子の様子を公開していた宮崎さん。家族の仲の良さが伝わってきて、とても癒されます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)