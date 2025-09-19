東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6612 高値0.6660 安値0.6607
0.6699 ハイブレイク
0.6679 抵抗2
0.6646 抵抗1
0.6626 ピボット
0.6593 支持1
0.6573 支持2
0.6540 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5882 高値0.5968 安値0.5872
0.6039 ハイブレイク
0.6003 抵抗2
0.5943 抵抗1
0.5907 ピボット
0.5847 支持1
0.5811 支持2
0.5751 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3797 高値1.3810 安値1.3766
1.3860 ハイブレイク
1.3835 抵抗2
1.3816 抵抗1
1.3791 ピボット
1.3772 支持1
1.3747 支持2
1.3728 ローブレイク
