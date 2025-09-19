東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6612　高値0.6660　安値0.6607

0.6699　ハイブレイク
0.6679　抵抗2
0.6646　抵抗1
0.6626　ピボット
0.6593　支持1
0.6573　支持2
0.6540　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5882　高値0.5968　安値0.5872

0.6039　ハイブレイク
0.6003　抵抗2
0.5943　抵抗1
0.5907　ピボット
0.5847　支持1
0.5811　支持2
0.5751　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3797　高値1.3810　安値1.3766

1.3860　ハイブレイク
1.3835　抵抗2
1.3816　抵抗1
1.3791　ピボット
1.3772　支持1
1.3747　支持2
1.3728　ローブレイク