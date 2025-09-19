再送：本日の予定【発言・イベント】
※高市氏の会見時間を追加しました
正午前後 日銀金融政策決定会合結果
14:30 高市早苗氏、自民総裁選出馬会見
15:30 植田日銀総裁、記者会見
22:00 米中首脳電話会談
20日0:00 ミランFRB理事、CNBC出演
3:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、AI関連イベント出席（質疑応答あり）
米金融市場 3つのデリバティブ（金融派生商品）満期日が集中する「トリプルウィッチング」
ユーロ圏財務相会合
EU財務相理事会（非公式、20日まで）
20日（土）
北朝鮮最高人民会議
※予定は変更することがあります
