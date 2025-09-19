ÍÂ¼²Í½ã¡¢¡È17ºÐ¡É¤¬Å¾µ¡¤Ë¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ËÇï»ÒÈ´¤±
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡¢À¾Ìî¼·À¥¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿KDDI¡ÖºÇ¿·À¤Âå¤ÎiPhone auÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤¬¾®¤µ¤¤¡ªiPhone¤È´é¤òÊÂ¤Ù¤Æ¼Ì¿¿¤Ë±þ¤¸¤ëÀ¾Ìî¼·À¥
¡¡iPhone17¥·¥ê¡¼¥º¡ÊiPhone 17¡¢iPhone 17Pro¡¢iPhone Air¡Ë¤¬Æ±Æü¤«¤éÈ¯Çä¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤È¤ê¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©17ÍÑ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£À¾Ìî¤¸¤ã¡Ö¿§¤¬Á´Éô¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¤ÏÇö¤¤¥Ö¥ë¡¼¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£¼ÒÄ¹¤ÎÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿Air¤â¡È¤¦¤¹¡ª¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡È17¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÍÂ¼¤Ï17ºÐ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿Ç¯Îð¡×¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢¥¬¥é¥Ã¤È¿´¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¡Ö17ºÐ¤Ã¤Æ¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤éÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É11·î¤Î½©¤Ë¡¢Åìµþ¤«¤éÃÏ¸µ¤Î±ØÁ°¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍî¤Á¹ç¤Ã¤Æ»¨ÃÌÄøÅÙ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¿¤éºÇ¸å¤Ë¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡£Çï»ÒÈ´¤±¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
