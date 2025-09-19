西野七瀬、生・有村架純に思わず「かわいい」慌てて訂正「おきれいだなって」
俳優の有村架純、西野七瀬が19日、都内で行われたKDDI「最新世代のiPhone au発売イベント」に登壇した。同社のCM「三太郎」シリーズに出演する有村と「意識高すぎ！高杉くん」に出演する西野が共演を果たした。
【集合ショット】美人！優しい笑顔を見せる有村架純＆西野七瀬
長年auの新CM「三太郎」シリーズに“かぐや姫”として出演する有村だが、「きょうはかぐや姫ではないですね」と司会から振られると有村は「きょうは有村で来ました」とほほえみを浮かべた。
一方、西野とは別のCMシリーズであることから有村は「ようやくお会いできてうれしいです」と喜び。西野は「いつもかわいい…かわいいと言ってしまってすいません。おきれいだなと思ってみてます」と訂正しながらも生・有村架純に感動。
それぞれがCMで演じるキャラクターについて「“かぐちゃん”ですよね。個性豊かな三太郎のみなさんをほほえましく見守りつつ実はまとめ役」とかぐや姫の印象を語る西野。有村は「（西野が演じる）貯杉先生は、高杉君シリーズの神木隆之介くんや、中川大志くんや松本穂香さんらキャラが立っているなかでブレないところが印象的です」と褒め、西野は「うれしいです」と笑顔をみせていた。
iPhone17シリーズ（iPhone 17、iPhone 17Pro、iPhone Air）が同日から発売。
