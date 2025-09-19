クロちゃんでも許容外…暴走する“奇人ゲスト”に真剣ストップ「いい流れのときに崩すのやめてもらっていい本当に？」

“クズ界の二大トップランナー”、安田大サーカス・クロちゃん＆コロコロチキチキペッパーズ・ナダルがさまざまなことにチャレンジする『クロナダル』。

9月16日（火）に放送された同番組では、クロちゃんとナダルが予測不能な“奇人”ゲストのJP、コウメ太夫、高橋成美の3人とゲームに挑戦した。するとJPが突拍子もない行動をとり…。



【映像】JPがコウメ太夫に予想外のネタ振り

ゲストと協力しさまざまなゲームにチャレンジするなか、最後のコーナーではゲストの3人が即興コントに挑戦することに。

するとJPが「コウメさんはお芝居で役者さんとして出ている」と切り出す。しかし期待の眼差しを向けられたコウメ太夫は、おどおどした様子で「あ、この間やってました…」と答え、さらに頼りなさげにむせた。

これを見たJPは床から何か拾った動作をし「コウメさん（むせた拍子に）LEGO（ブロック）が出ました」と謎のネタ振り。コウメ太夫は「ありがと」とそれを食べるふりをするも周囲は反応に困り、クロちゃんは「せっかくいい流れのときに崩すのやめてもらっていい本当に？もうこれで終わりにするからさ」とJPに言い放つ。

これにJPは真面目な顔で「はい」と素直に答え、クロちゃんとナダルは爆笑。さらにナダルはクロちゃん対して「なんかめっちゃ怖い言葉やったな今『もうこれで終わりにするからさ』」と繰り返し、盛り上がっていた。