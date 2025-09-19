１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．５７ドル（－０．４８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６７８．３ドル（－３９．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１７０．７セント（－１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２４．２５セント（－４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２３．７５セント（－３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３７．５０セント（－６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．２３（－２．３７）
出所：MINKABU PRESS
