・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６３．５７ドル（－０．４８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６７８．３ドル（－３９．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４１７０．７セント（－１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２４．２５セント（－４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２３．７５セント（－３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０３７．５０セント（－６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０１．２３（－２．３７）

出所：MINKABU PRESS