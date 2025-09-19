１８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ続伸し最高値 ハイテク関連に買い １８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ続伸し最高値 ハイテク関連に買い

リンクをコピーする みんなの感想は？

１８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１２４．１０ドル高の４万６１４２．４２ドルと続伸し、最高値を更新した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の継続的な利下げに対する期待が改めて広がり、全体相場を支援した。ハイテク関連の一角に資金が流入し、ナスダック総合株価指数も最高値を更新した。



キャタピラー＜CAT＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が買われ、ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ＜JEF＞やアキュレン＜TIC＞が大幅高となった。一方、ビザ＜V＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が株価水準を切り下げ、プロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞が軟調。ニューコア＜NUE＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は２０９．３９ポイント高の２万２４７０．７２と３日ぶり反発した。インテル＜INTC＞が急騰。エヌビディア＜NVDA＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞、アプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が値を飛ばし、パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞やクラウドストライク・ホールディングス＜CRWD＞が大幅高。８９バイオ＜ETNB＞やクリスピー・クリーム＜DNUT＞も値を上げた。一方、テスラ＜TSLA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞、アップル＜AAPL＞は下落した。



出所：MINKABU PRESS