¡ØÏÂ¥«¥Õ¥§ Tsumugi¡Ù¡¢Ä¹Ìî¸©ºÇÂçµé¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¡×¤Ë10/3¥ª¡¼¥×¥ó
°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖPRONTO(¥×¥í¥ó¥È)¡×¤ä¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Î¼ò¾ì¡£Di PUNTO(¥Ç¥£¥×¥ó¥È)¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥í¥ó¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¤Ë¡¢ÏÂ¥«¥Õ¥§¶ÈÂÖ¡ØÏÂ¥«¥Õ¥§ Tsumugi(¥Ä¥à¥®)¡Ù¤ò¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¡×¤Î³«¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¥Ä¥à¥®¤Ïº£²ó¤Î½ÐÅ¹¤¬Ä¹Ìî¸©½é¡¢19Å¹ÊÞÌÜ(¢¨´ü´Ö¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£
2025Ç¯10·î3Æü(¶â)³«¶È¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¡×¤Ï¡¢Ìó170¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬½¸·ë¤¹¤ëÄ¹Ìî¸©ºÇÂçµé¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×¸©Æ»Ä¹Ìî¿Üºä¥¤¥ó¥¿¡¼Àþ¤ËÀÜ¤·¡¢¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¿ÜºäÄ¹ÌîÅì¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é¤â»ê¶á¤Ç¡¢¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤ÊÎ©ÃÏ¤Î¤¿¤á¡¢¹°è¤«¤é¤Î½¸µÒ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¥Ä¥à¥®¤Ï¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò´üÂÔ¤·¡¢º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ä¥à¥®¤ÎÆÃÄ¹¡¡§¼ïÎàËÉÙ¤ÊÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä
¥Ä¥à¥®¤Ç¤Ï¡ÖÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎÍ»¹ç¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼ïÎàËÉÙ¤ÊÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÍÑ°Õ¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÅ·Á³¿å¤Îºï¤êÉ¹¡×¤Ç¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤Î²Ö¤³¤¦´äÃÏÂÓ¤ÎÅ·Á³¿å¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¹â½ãÅÙ¤ÊÉ¹¤ò¡¢¶ËÇö¤Ëºï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡É¤Î¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤¢¤ó¤ß¤Ä¤ä¥±¡¼¥¡¢ Ä»¤«¤´¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÏÂ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ºà¤ÈÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëÈ¯ÁÛ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
Å·Á³¿å¤Îºï¤êÉ¹ Ç»¤¤çõ¤ß¤ë¤¯
ÏÂ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÁÄÝ¤ÎìÔÂô¥¹¥¤¡¼¥Ä¿©¤ÙÈæ¤Ù¡Á
¾Æ¤¤ß¤¿¤é¤·¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¢¤ó¤ß¤Ä
¢£¥Ä¥à¥®¤ÎÆÃÄ¹¢¡§Âçºå¤ÎÏ·ÊÞÃã²°¤ÎÆüËÜÃã¡¦ÆüËÜÃã¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼
¥Ä¥à¥®¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È160Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤ÄÂçºå¤ÎÏ·ÊÞÃã²°¤ÎÆüËÜÃã¤òÄó¶¡¡£³ÆÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ÆüËÜÃã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ä¥à¥®¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÂÞÉÛ¸þ½Õ±àÃãÍÕ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÆüËÜÃã¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¯»ùÅç¸©»º ÏÂ¹ÈÃã¤Ù¤Ë¤Õ¤¦¤
2025Ç¯10·î3Æü(¶â)³«¶È¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¡×¤Ï¡¢Ìó170¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬½¸·ë¤¹¤ëÄ¹Ìî¸©ºÇÂçµé¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×¸©Æ»Ä¹Ìî¿Üºä¥¤¥ó¥¿¡¼Àþ¤ËÀÜ¤·¡¢¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¿ÜºäÄ¹ÌîÅì¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é¤â»ê¶á¤Ç¡¢¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤ÊÎ©ÃÏ¤Î¤¿¤á¡¢¹°è¤«¤é¤Î½¸µÒ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¥Ä¥à¥®¤Ï¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò´üÂÔ¤·¡¢º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ä¥à¥®¤Ç¤Ï¡ÖÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎÍ»¹ç¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼ïÎàËÉÙ¤ÊÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÍÑ°Õ¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÅ·Á³¿å¤Îºï¤êÉ¹¡×¤Ç¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤Î²Ö¤³¤¦´äÃÏÂÓ¤ÎÅ·Á³¿å¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¹â½ãÅÙ¤ÊÉ¹¤ò¡¢¶ËÇö¤Ëºï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡É¤Î¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤¢¤ó¤ß¤Ä¤ä¥±¡¼¥¡¢ Ä»¤«¤´¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÏÂ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ºà¤ÈÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëÈ¯ÁÛ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
Å·Á³¿å¤Îºï¤êÉ¹ Ç»¤¤çõ¤ß¤ë¤¯
ÏÂ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÁÄÝ¤ÎìÔÂô¥¹¥¤¡¼¥Ä¿©¤ÙÈæ¤Ù¡Á
¾Æ¤¤ß¤¿¤é¤·¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¢¤ó¤ß¤Ä
¢£¥Ä¥à¥®¤ÎÆÃÄ¹¢¡§Âçºå¤ÎÏ·ÊÞÃã²°¤ÎÆüËÜÃã¡¦ÆüËÜÃã¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼
¥Ä¥à¥®¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È160Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤ÄÂçºå¤ÎÏ·ÊÞÃã²°¤ÎÆüËÜÃã¤òÄó¶¡¡£³ÆÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ÆüËÜÃã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ä¥à¥®¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÂÞÉÛ¸þ½Õ±àÃãÍÕ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÆüËÜÃã¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¯»ùÅç¸©»º ÏÂ¹ÈÃã¤Ù¤Ë¤Õ¤¦¤