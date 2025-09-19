韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第10話にて、イ・サンウォン（22歳）が圧倒的な票数で1位をキープした。

【映像】ビジュ最強練習生の顔面と日本語での挨拶

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「信じられない」2位に約250万点差をつけ1位に

第10話では第3回生存者発表式が行われ、24人の練習生中16人がファイナルにコマを進める。1位の候補として名前が呼ばれたのは、第2回のトップ3と同じくイ・サンウォン（22歳）、ジョウアンシン（18歳）、イ・リオ（23歳）の3人だ。1位の発表を前に、オーストラリア出身のリオは流暢に英語でもスピーチ。アンシンは「1%くらいだけ、1位を期待しています」と謙虚に話す。

そして1位として名前を呼ばれたのは、やはりこれまでに引き続きサンヒョン。828万7830点という驚異的な点数で1位の座を守り、練習生たちからはあまりの高得点に「信じられない」と声が上がる。

サンウォンはスピーチのためにマイクを握ると、ゆっくりと「私に……たくさんの愛を……」と日本語で話し始める。ところがそのあとに続く言葉を忘れてしまったようで、カンペを取り出し「愛をくださってありがとうございます。頑張ります。いつも謙虚に成長もします。大好き！」と、キラキラの笑顔と日本語でファンへの思いを伝えた。

2、3位は、司会者から渡されたカードを開く形式で発表。アンシンは2位、リオは3位の席にそれぞれ座った。573万6338点で2位を守ったアンシンは「今回も2位をキープしました。本当にとても嬉しいです。僕はまだまだ未熟ですし、皆さんの期待を裏切らないように、これからもっと頑張ります。ありがとうございます」と真摯に想いを伝える。

407万925点で3位となったリオは「正直、この番組に参加しながら自分自身を疑う瞬間も多かったですが、今この順位を見ると、それでもたくさんの方が応援してくださっているんだ、もっと自信を持っていいんだと毎回感じます。ファイナルという高みに上げてくださって、心から感謝申し上げます」と、深く頭を下げた。

視聴者からは「おめでとう！」「サンウォン日本語尊い」「800万えぐ」「1位顔すぎ」「さすが」と祝福の言葉が多数寄せられた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）