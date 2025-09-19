ドジャースのロバーツ監督は１８日（日本時間１９日）、本拠地・ジャイアンツ戦前の会見で、佐々木朗希投手（２３）が、この日のマイナー３Ａオクラホマシティーの敵地・タコマ戦でリリーフ登板することを明言した。

朗希は今季ドジャース入りして開幕ローテ入りを果たしたが、５月に右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入って離脱。マイナーで８月からリハビリ登板をスタートしたが、なかなか状態が上がらずにメジャー昇格とはならなかった。

だが、９日（同１０日）には今季最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマーク。状態を上げたが、ドジャースの先発陣は大谷、山本、スネル、グラスノー、カーショー、シーハンと好調の投手がそろっており入り込む余地がない現状となっていた。

一方でリリーフ陣はスコット、イエーツ、トライネンらベテラン陣を中心に不調が続き、２年連続のワールドシリーズ制覇へ向けて課題となっていた。朗希がリリーフでの適性を示せば、ポストシーズンでは起爆剤になる可能性もある。朗希はロッテ時代を含めて、救援は今年３月のオープン戦で１試合登板しただけ。経験はほぼないに等しいが、リリーフでのメジャー昇格を狙う。