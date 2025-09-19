俳優の北村匠海が(27)が18日までに自身のインスタグラムを更新。映画『サヨナラまでの30分』で共演し、現在脳出血で療養集の俳優・清原翔(32)を囲んだ笑顔ショットを公開した。「5年ぶりだ。笑った笑った。またね」とつづった。



【写真】笑顔が眩しい４ショット 少しずつ「やりたい」ことも

清原は2020年6月に感染性心内膜炎による脳内出血を発症し、３回の手術を経て、現在リハビリ中。北村と同じ写真を投稿し、「いまむーと匠海と柊平が来てくれたー！」と北村、上杉柊平、同作の今村圭佑撮影監督との4ショットで、とびっきりの笑顔を見せた。



清原は7月には「チーム3B 今日もくっそ笑った 宝塚さんがプリレジェやる？やってる？みたいで観たい」と映画『PRINCE OF LEGEND』で共演した遠藤史也、こだまたいちとの３ショットも披露。2人はこれまでにも何度清原のインスタにも登場。共演した作品が、宝塚歌劇団宙組で上演とあり、興味を持った様子。同作で清原は“Team 3B"の美容師王子を演じていた。「観たい」と、倒れてからのインスタで、初めて「○○したい」とやりたいことをつづった清原。少しずつの変化を伝えていた。



（よろず～ニュース編集部）