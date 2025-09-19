なすなかにし中西茂樹が考案した『「あ」のかるた』、マシンガンズ滝沢も絶賛！発売を記念し、ファンとゲームをプレイ《イベントレポート》
人気お笑いコンビ・なすなかにしが2025年9月7日、ボードゲームカフェ「JELLY JELLY CAFE」新宿南口店でカードゲーム『「あ」のかるた』（双葉社）の発売記念イベントを開催した。会場では、なすなかにしの2人がファンとゲームを楽しみ、なごやかな空気に包まれた。
■■中西さん考案のカードゲーム『「あ」のかるた』に芸人仲間からの感想も
なすなかにしの中西茂樹さんが考案したカードゲーム『「あ」のかるた』は、通常のかるたとは異なり「あ」のみの絵札で遊ぶかるただ。
人気アーティスト・TANSANさんのイラストが描かれた読み札には、温泉に浸かる「あ」、うがいをしている「あ」など、様々なシチュエーションの「あ」のイラストが描かれており、読み手は表情や声色を工夫しながら読み札を読み上げ、別のプレイヤーは読み手のヒントをもとに取り札を当てるユニークな内容となっている。
イベント直前には記者会見が行われ、なすなかにしの2人が報道陣の前に笑顔で登場した。
ゲーム考案のきっかけは、親族の新年会だったと明かしたのは中西さん。「あのときのかるたが売られるのか」と親も喜んでいると伝え、6歳になる実子も「床をたたいて笑うくらい楽しんでくれて。意外と子どもが喜んでくれるものなのかなと思います」とほがらかに答えた。
キャッチーなパッケージについては「箱を立ててもインテリアのひとつになるような感じ」と感想を述べ、「妻に見せたんですけど、プレイせずにインテリアに使う感じではありました」と報告。相方の那須晃行さんは、自身はプレイしたが「僕の妻は中西家にハマってなくて、遊んだことはないです」と話し、報道陣の笑いを誘った。
自身考案のオリジナルゲームを「100個くらい考えています」と伝える中西さんを、相方の那須さんは「中西が急に思いつくので、一緒に遊んでいてすごいなと思います」と尊敬。先の展開を聞かれた中西さんは「（『「あ」のかるた』が）売れたら、次は『「い」のかるた』。全部、50音シリーズにしていける」と、自信をのぞかせた。
芸人仲間と遊んだ経験を聞かれた中西さんは、お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一さんから「首が取れるほどうなずいてくれて『面白い』と言っていただきました」と語る一方、ゴミ清掃員としても活動する滝沢さんが「ゴミかるたを考えているようだ」と明かし、「それは阻止したいです」と冗談まじりに答えた。
表情や声色で絵札の内容を伝える『「あ」のかるた』は「表現力を鍛えるのにもいいと思います。役者さんの養成所や学校にも置いてほしい」と、中西さんはアピール。相方の那須さんは「おじいちゃんおばあちゃんにもいいと思います」と後押しした。
会見終了後には、来場したファンと共になすなかにしの2人が『「あ」のかるた』をプレイ。テーブルを挟みファンと向き合い、照れ笑いしながら読み札を読むファンに2人でエールを送るなど、なごやかな時間が流れた。
取材・文＝カネコシュウヘイ、写真＝三浦貴哉
「あ」のかるた 公式サイト：https://fr.futabasha.co.jp/special/a_no_karuta/
「あ」のかるた 公式X：@anokaruta
●商品情報
【商品名】「あ」のかるた
【発売日】2025年8月29日
【商品内容】読み札 35枚／取り札 35枚／プレイマニュアル
【価格】本体2,200円
【プレイ人数】3〜6人
【プレイ時間】15分
【対象年齢】6歳以上
●制作情報
ゲームデザイン：中西茂樹（なすなかにし）
アートワーク：TANSAN
制作協力：松竹芸能株式会社
編集：白坂翔（JELLY JELLY GAMES）
企画：相良洋一（双葉社）