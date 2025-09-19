なすなかにし中西茂樹が考案した『「あ」のかるた』、マシンガンズ滝沢も絶賛！発売を記念し、ファンとゲームをプレイ《イベントレポート》

なすなかにし中西茂樹が考案した『「あ」のかるた』、マシンガンズ滝沢も絶賛！発売を記念し、ファンとゲームをプレイ《イベントレポート》