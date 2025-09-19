「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）

やられっぱなしじゃ終われない。天敵から放った意地の一打で、戦う姿勢をファンに示した。広島・中村奨成外野手が大竹からチーム初得点となる適時打をマーク。「追い込まれていたので何とか食らいついていった結果、内野を抜けてくれて良かったです」と小さくうなずいた。

３点を追う五回に反撃に出た。２死一、二塁で迎えた第３打席。カウント１−２からのチェンジアップに体勢を崩されるも、打球は三遊間を破った。二走・菊池が生還し、本拠地はようやく盛り上がりを見せた。それまでの２打席は外野フライに打ち取られており「流れをつくりたいところでなかなか出塁できていなかった」とリベンジに成功。“広島キラー”として立ちはだかる左腕に一矢報いた。

自身初の大台にも迫ってきた。この日の安打で今季８６安打。１００安打まで残り９戦で１４本と射程圏内としているも、記録については「意識はない」ときっぱり。「１試合１試合チームに貢献できるように頑張ります」と１番打者としての働きだけを追い求めていく。

九回には中堅の守備でダイビングキャッチを成功させるなど、点差が開いてもファイティングポーズを崩さなかった。「どんな試合展開だろうと集中力を切らしていたら意味ない」と中村奨。この試合だけではない。シーズン終了まで声援を送り続けてくれる鯉党のためにも、最後まで戦い続ける。