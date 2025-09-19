「ナンバープレートにしたい」と思う沖縄県の地名ランキング！ 2位「石垣市」を抑えた1位は？【2025年調査】
南国ムードあふれる自然の美しさや、多彩な島文化、個性的な地名などで注目を集める沖縄県。観光地としても高い人気を誇るこの地では、ナンバープレートにしたいと感じる地名も独特な魅力にあふれています。
All About ニュース編集部は9月5〜7日、全国10〜60代の男女238人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ナンバープレートにしたい」と思う沖縄県の地名を紹介します！
※本調査は全国238人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「綺麗な海のイメージでいいから」（30代女性／大阪府）、「離島の中でも知名度が高く、美しい海と観光資源のイメージがあり、ナンバーにすると独自性が出ると思いました」（30代女性／大阪府）、「エメラルドグリーンの海のイメージが強いから。石垣牛も美味」（50代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「他の県でも認知されてそうな、沖縄の地名です。沖縄！？って驚いてほしい」（40代男性／静岡県）、「沖縄といえば、メンソーレって迎えてくれそうな那覇が浮かぶから」（40代女性／長崎県）、「“NAHA”の響きがかっこ良いから」（50代男性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
