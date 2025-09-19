¡Ö´ÑµÒ¤Ï¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡× ¨¡ ¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥ー¡Ù¥ª¥º¥°¥Ã¥É¡¦¥Ñー¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡È¥Û¥éー¤ÎÄë²¦¡É¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤ÎÃ»ÊÔ¡Ö±î¤È¥·¥ó¥Ð¥ë¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡Ø¥½¥¦¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥ï¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥í¥ó¥°¥ì¥Ã¥°¥¹¡Ù¤Î¥ª¥º¥°¥Ã¥É¡¦¥Ñー¥¥ó¥¹¤¬´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥ー¡Ù¤¬2025Ç¯9·î19Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
Éã¿Æ¤¬°ä¤·¤¿¤¼¤ó¤Þ¤¤»Å³Ý¤±¤ÎÆæ¤Î±î¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤òÁÐ»Ò¤Î·»Äï¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ç¡ÈÉÔÎ¸¤Î»à¡É¤¬Áê¼¡¤¤¤Çµ¯¤³¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£±î¤¬¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤ÈÃ¯¤«¤¬»à¤Ì¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿·»Äï¤Ï¤³¤ì¤òÁò¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡©
¤Í¤¸¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¡£¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¡¢¾Ð¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë»ÄµÔ¤Ê»àË´¥·ー¥ó¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÇúÈ¯Åª¤ËÈô¤Ó½Ð¤·Â³¤±¤ë¶¸µ¤¤Î±Ç²è¡£THE RIVER¤Ç¤Ï¡¢º£¥Û¥éー³¦¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥ª¥º¥°¥Ã¥É¡¦¥Ñー¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Ë¸ÄÊÌ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜºî¤Î¤Í¤é¤¤¤äºòº£¤Î¥Û¥éー±Ç²è»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤Ê±Ç²è¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥ー¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¡Ø¥í¥ó¥°¥ì¥Ã¥°¥¹¡Ù¤È¤Ï¿¿µÕ¤È¸À¤¨¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤Ï¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¤·¤¿¶²ÉÝ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤ÏÂçÃÀ¤Ç»ÄµÔ¤ÊË½ÎÏÁ´³«¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Èー¥ó¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á´¤Æ¤Î±Ç²è¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò¤½¤³¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¿Í´Ö¤ÏÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¡£¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤ËËÍ¤Ï¡¢ÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È´ÑµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÂ¿ÍÍÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥Óー¥È¥ë¥º¤Ç¤â¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¹¥¿¥ó¥êー¡¦¥¥åー¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤â¡¢À¤³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤ÏÁ´¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÜ¼Á¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î±Ç²è¤Î¾ì¹ç¡¢¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ê¤ÎºîÉÊ¡Ë¤òÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤µ¤¨¡¢¤¢¤ä¤·¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÈà¤ÎºîÉÊ¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤Ç¤¹¡£Í·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ë¤·¡¢´¶¾ðÃæ¿´¡£Èà¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä»Ò¶¡¡¢¿Æ¡¢¤½¤ÎÁÓ¼º¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Âêºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¤Ë¿Í´Ö¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£ºî¤Ï¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢°Ìò¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤Î±î¤È¤¤¤¦À¼Á¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢±î¤¬¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æー¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤±Ç²è¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Î¸¶ºî¾®Àâ¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤ê¡¢³ÈÄ¥¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Ï¤³¤¦¤À¡¢¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê¡¢°Û¤Ê¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¼ï¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤ë¸¤¤ÃÎÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Î¤ä¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤¿¾Ð¤ß¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤òÂª¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÑµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¡¢ÁÂ³°´¶¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¡¢¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤Ê»àË´¥·ー¥ó¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢¤â¤Ã¤È¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡©
¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥Û¥éー¡×¤È¡Ö¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Û¥éー¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤â¤Ã¤ÈÌ¡²èÅª¤Ê´¶¤¸¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¥Æー¥Þ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉÁ¼Ì¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ÃÏ¤ËÂÃå¤¤¤Æ¤¤¤ÆÀ¿¼Â¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Í¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤µö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢°ú¤²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡¢¾Ê¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÄÉ²ÃÍ×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤é¡£¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢Í·±àÃÏ¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ò¤â¤¦°ì¤Ä²Ã¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ê»àË´¥·ー¥ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖHappy Tree Friends¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»à¤Î¥É¥ß¥ÎÉÁ¼Ì¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£²¿¤«¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¥¹¡¦¥Ð¥Ëー¡¢¥ï¥¤¥êー¡¦¥³¥èー¥Æ¤È¥íー¥É¡¦¥é¥ó¥Êー¡¢¥·¥ó¥×¥½¥ó¥º¡¢¥¤¥Ã¥Áー&¥¹¥¯¥é¥Ã¥Áー¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤È¥¸¥å¥Ç¥£¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤ò²¥¤ê¹ç¤¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¡¦¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥«ー¥È¥¥ー¥ó¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È±î¤Î¿Í·Á¤Ï¥·¥ó¥Ð¥ë¤òÃ¡¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥Èー¥êー3¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¿¤á¸¢Íø¤¬¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ë¤¢¤Ã¤Æ»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
ËÍ¤â¤½¤¦Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤À¤±¡¢¥·¥ó¥Ð¥ë¤Î±î¿Í·Á¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤Í¡£¤À¤«¤é¸¢Íø¤¬¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¯¤Æ¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà¤é¤¬¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¾Ü¤·¤¤»ö¾ð¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¥É¥é¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤à¤·¤í¹¬¤¤¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥à¤ÎÊý¤¬¥ê¥º¥à´¶¤¬½Ð¤ë¤·¡¢¥µー¥«¥¹¤Î¥É¥é¥à¥íー¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥¸¥çー¥¯¤Î»þ¤â¥ê¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥É¥é¥à¤ÎÊý¤¬¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¾õ¶·¤Ë¹ç¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¥·¥ó¥Ð¥ë¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ËÀ©Ìó¤¬¡¢¤à¤·¤í¹¤¬¤ê¤òºî¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹ÉÁ¼Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¾Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Î¶²ÉÝ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤¤¤âµá¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ï¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬ËÜºî¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¡¢¤¤¤º¤ì»à¤Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤»à¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤»à¤â¤¢¤ë¡£åºÎï¤Ê»à¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ê»à¤â¤¢¤ë¡£·×²èÅª¤Ê»à¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´¤¯Í½ÁÛ³°¤Î»à¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï³§¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¹Í¤¨¤È´ÑµÒ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»à¤ò¤È¤Ë¤«¤¯ÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¯¡¢¥·¥åー¥ë¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥ÑーÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥êー¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¤¬¡ÈA Spoonful of sugar helps the medicine go down¡Ê¤Ò¤È¤µ¤¸¤Îº½Åü¤ÇÌô¤Ï°û¤á¤ë¡á³Ú¤·¤ß¤¬¾¯¤·¤¢¤ì¤Ð¶ìÄË¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡Ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£»à¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÈËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤«»à¤Ì¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡Ãæ¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î»à¤Î¥·ー¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤¾¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥×ー¥ë¤Ç¥¹¥¤¥Þー¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ä¡Ä
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥×ー¥ë¤Ç¥¹¥¤¥Þー¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÏËÍ1¿Í¤À¤±¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢100¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢ÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÆÃ»£¤È»ë³Ð¸ú²Ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Î¥·ー¥ó¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÆÃ»£¤Ç»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥×¥ìー¥È¤´¤È¤Ë»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¥À¥¤¥Ðー¤¬¥×ー¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢Èà½÷¤¬µ¢Âð¤·¤¿¸å¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æºî¶È¤·¤¿¡£VFX¤ÈÆÃ¼ì¸ú²Ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤«¤éÂÎ¤Î¥Ñー¥Ä¤òÅê¤²»¶¤é¤«¤·¡¢·ì¤ÎÊ®¼ÍÁõÃÖ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¥ì¥¤¥äー¤ò¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£Á´Éô¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥¸¥çー¥¯¤òºî¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¥×ー¥ë¤Î¾ìÌÌ¤¬1ÈÖÊ£»¨¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥¹¥é¥Ëー¤¬±é¤¸¤¿¥í¥¤¥¹¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÈÖ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢·»Äï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«Êý¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ëÎÉ¿´¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë·»Äï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¡¢ËÍ¼«¿È¤ÎÁÓ¼º¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢±Ç²è¤Î´¶¾ðÅª¤ÊÃæ¿´¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìò¼Ô¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÏÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤È¤«¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¬»àÀ¸´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤È¤³¤í¤Ï¡¢Â¨¶½Åª¤Ç¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Î¢¤â¤Ê¤¤¡£¶î¤±°ú¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤½¤¦¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¡¢¿·¼Â¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê°¦¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤âÈà½÷¤¬¥¹¥Èー¥êー¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Â£¤êÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥¹¥é¥Ëー¤¬·«¤êÊÖ¤·µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¼¡²óºî¤Ç¤¢¤ë¡ØKeeper¡Ù¤¬ËÌÊÆ¤Ç¤³¤Î11·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤Á¤é¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢ËÜºî¤è¤ê¤â¡ØKeeper¡Ù¤¬Àè¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥í¥ó¥°¥ì¥Ã¥°¥¹¡Ù¡ØKeeper¡Ù¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥ー¡Ù¤È¤¤¤¦½ç½ø¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥ー¡Ù¤¬Àè¤Î¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ØKeeper¡Ù¤¬¤½¤ì¤«¤é»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÈà½÷¤Ï2ºî¤Ç2Ìò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¼¡²óºî¡ØKeeper¡Ù¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥Û¥éー±Ç²è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤¢¤ëÃË½÷¤¬½é¤á¤Æ¤Î½µËöÎ¹¹Ô¤Ë¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¤òË¬¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÂ¾¤ÎºîÉÊÆ±ÍÍ¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÇ§¼±²ÄÇ½¤Ê·Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢´üÂÔ´¶¤òºøÍð¤¹¤ë´¶¤¸¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¿Á´¤¯°Û¤Ê¤ë·Á¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¨¶½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤éÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥ー¡Ù¤Ï¤â¤Ã¤È°Õ¿ÞÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡±î¤Î¿Í·Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©Ìó²¼¤Ç¤â¶²¤í¤·¤µ¤äÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡©
¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤Î´ë²è¤ÇºÇ½é¤«¤éÌ¥ÎÏ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉÔµ¤Ì£¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤¬¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡Ö²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£Ê¢ÏÃ½Ñ¿Í·Á¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢±î¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¸«¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¤É¤³¤«ÉÔ°Â¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Èô¤Ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤âÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ßー¥¬¥ó¿Í·Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤½¤¤¤Ä¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»¦¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶öÁü¤ä¡¢¿À¤Î¥Èー¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ÃåºÂ¤·¤¿¿À¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦½¡¶µ¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¼õÆ°Åª¤Ë
¨¡¨¡º£¡¢¥ßー¥¬¥ó¤¬¥Á¥é¥Ã¤ÈÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂ³ÊÔ¡ØM3GAN¡¿¥ßー¥¬¥ó 2.0¡Ù¤¬¸ø³«Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ß¤ó¤ÊÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¥Û¥éー±Ç²è¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Û¥éー±Ç²è¤Î¾õ¶·¤ä¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
ËÍ¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢º£¤Ï¾¡¤ÁÁÈ¤ÎÊý¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ä¡Ä
ËÍ¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢º£¤Ï¾¡¤ÁÁÈ¤ÎÊý¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤ë¤Î¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØM3GAN¡¿¥ßー¥¬¥ó 2.0¡Ù¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤«¤é°ú¤²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¹ñ¤Ç¤â¡¢ÄãÄ´¤Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¸å¤ËÅ±Âà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤âµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥Îー¡¦¥µ¥ó¥¥åー¡×¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢º£µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡¢´ÑµÒ¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥ê¥Ã¥ー¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»ëºÂ¤òÈ¼¤¦¥Û¥éー±Ç²è¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Æ±¤¸¤â¤Î¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£´ÑµÒ¤Ï¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£¤Î´ÑµÒ¤ÏËÜÅö¤ËÁªÂòÅª¤Ç¤¹¡£ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¡£¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥¤¥º¤À¤é¤±¤Ç¤·¤ç¡©Ìµ»ë¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¹¬±¿¤Ë¤â´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºòÆü¤Î¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤òÍ¿¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âËÜºî¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·à¾ì¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ³Ú¤·¤á¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¥ê¥º¥à´¶¤ÎÂ¬¤êÊý¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²»³Ú¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ëþ¤Á°ú¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¹Ô¤Íè¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥¬¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë¾è¤ê¹þ¤á¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¡£1¿Í¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Ë¾è¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤À¤«¤é¡¢Í·±àÃÏ¤Ç¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾è¤Ã¤Æ¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¶¦Æ±ÂÎ¸³¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Íî¤Á¤Æ¡¢¥¬¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢·à¾ìÂÎ¸³¸þ¤¤Î±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£© 2025 C2 MOTION PICTURE GROUP, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥ー¡Ù¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êーÂ¾Á´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¡£