彼女が言われて嬉しい言葉はコレ！彼氏に言われたい甘いセリフ９パターン
ある日突然、「釣った魚にエサをあげないタイプだよね！」と彼女に言われた経験はありませんか。付き合う前は一生懸命でも、付き合った後は手を抜いてしまう方もいらっしゃるでしょう。では一体、どのような言葉を伝えることで、彼女は喜んでくれるのでしょうか。そこで今回は、「『一度で良いから彼氏に言われたい！』と女の子が思っているセリフ」を紹介させていただきます。ス
【１】「愛しているよ。」
ストレートに「愛している」と伝える典型的なパターンです。切り出すタイミングと勇気が必要です。
【２】「両方買っていいよ。」
買い物において、高級ブランドバックＡとＢについて、どちらを買おうか迷っているときの一言です。出費を覚悟した上での一言です。
【３】（抱きしめながら）「このまま時が止まればいいのに。」
お互い忙しく、会う時間が限られている関係の場合、 有効な一言です。
【４】「一緒にいると落ち着くよ。」
一緒にいることが精神的に楽であることを、しっかりと伝えましょう。自宅などでゆっくりと過ごしているときに伝えましょう。
【５】「幸せ過ぎる・・・。」
呟くように伝えることで、リアルに伝わります。
【６】「今が一番幸せだよ。」
「一番」という表現を力強く伝えましょう。
【７】「お前がいなかったら、俺はダメかもしれない。」
いつも尽くしてくれている彼女に、お礼を兼ねて伝えましょう。
【８】「出会えて、本当に良かった。」
出会うことができた「運命」に感謝する表現です。誕生日や付き合った記念などの記念日に伝えてみましょう。
【９】「守ってあげたい、愛しているよ。」
「愛しているよ。」の変形バージョンです。「守ってあげたい。」というメッセージを伝え、「男性らしさ」を演出しましょう。
また他には、どのような甘い言葉があるのでしょうか。みなさんの経験を踏まえた、意見をお待ちしております。
