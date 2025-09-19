ハンバーグ師匠、「高級ミニバン」に大興奮！

ハンバーグ師匠の名でも知られる、お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんが自身の公式YouTubeを更新。

「話題沸騰中！最先端が詰まったID.Buzzが完璧すぎる!!【スライドドア車が欲しい！】」と題し、2025年6月に発売されたばかりのフォルクスワーゲンの電動ワンボックス「ID.Buzz（アイディー バズ）」に試乗する動画を公開しました。

井戸田さんが乗った高級ミニバンとは？（Photo：時事 化粧品会社ポーラの「ニッポン美肌県グランプリ2021」発表会にて）

【動画】超カッコイイ！ 「井戸田潤」と「高級ミニバン」を動画で見る！

ID.Buzzといえば、1950年代に誕生し世界中で愛されたタイプ2（通称：ワーゲンバス）の特徴を継承しつつ、最新のEV技術を融合したフル電動ミニバン。

2017年にコンセプトカーとして初公開された際には大きな反響を呼び、長い開発期間を経て、ついに日本市場への導入が実現しました。

外観は、従来のワーゲンバスの雰囲気を残しながらも、未来的なスタイルを融合したデザインが特徴です。

日本仕様では、6人乗りの標準ホイールベースモデルと、7人乗りのロングホイールベースモデルの2種類がラインナップ。

なかでもロング仕様のボディサイズは、全長4965mm×全幅1985mm×全高1925mm、ホイールベースが3240mmと堂々たるサイズ感。

室内は広々とした3列シート構成で最大7人乗りに対応。またラゲージスペースの荷室容量は最大2469リットルと、十分な積載性を確保しています。

パワートレインは最高出力210kW（286PS）の後輪駆動モーターを搭載し、スムーズで力強い加速を実現しています。

今回アップされた動画は、奥さんのリクエストで、スライドドア式のファミリーカー候補を探すというもの。動画には井戸田さんの奥さん、あみさんも登場し、ID.Buzzに試乗する様子が収められています。

動画では外観をチェックした後、さっそく車内へ乗り込むと、「めっちゃ広い」「乗り心地めっちゃいい」と2人とも好印象の様子。

試乗では、井戸田さんが「アクセルのレスポンスがすごい」「数センチの踏み込みで一気に加速する感じがする」とコメントしており、電動車ならではの加速感を体感している様子が見られました。

そんなID.Buzzの車両価格は、「ノーマルホイールベースで888万9000円、ロングホイールベースで997万9000円」と案内され、驚く様子の2人。

それでも奥さんのあみさんは、「相当好きだね」「ファミリーカーとして最高だなって思う」とかなり気に入った様子を見せていました。

動画を見たユーザーからは「欧州のデザインで可愛い」「快適な車ですね」「ベビちゃんいる家庭にはスライドドアは便利でいいですね」のコメントのほか、「奥さんステキ！」「夫婦仲が良いのが伝わってくる」などのコメントも寄せられ、多くの反響が集まっていました。

動画の最後では、次なる試乗車の登場を予告しており、井戸田家のファミリーカー選びの行方に引き続き注目が集まります。