米大リーグのドジャースは１８日（日本時間１９日）、クレイトン・カーショー投手（３７）が今季限りで現役を引退することを発表した。ドジャース一筋１８年、通算２２２勝の左腕がユニホームを脱ぐことになった。

今季は、史上２０人目の通算３０００奪三振を達成してメジャーの歴史に名を刻むと、オールスターにも“レジェンド枠”として特別枠で選出された。昨季終了後に受けた左膝などの手術の影響で今季は５月中旬からの登板だったが、ここまで山本由伸投手（２７）に次ぐチーム２位の１０勝。先発ローテを守っていた。カーショーはいつもと変わらずグラウンドに出てキャッチボールなどを行い、レギュラーシーズンでの本拠地最終登板となるあす１９日（同２０日）の本拠地・ジャイアンツ戦へ向けて調整した。

カーショーの引退発表から数時間後。同じロサンゼルスに本拠地を置く北米プロアイスホッケーリーグ（ＮＨＬ）のアンゼ・コピター（３８）も２５―２６年シーズン限りでの引退を発表した。スロベニア出身のコピターは、２００５年のドラフト１巡目（全体１１位）でキングス入り。０６年にデビューすると、これまでキングス一筋で１９年間プレーしてきた。

通算１４５４試合出場、通算８３８アシストなどはチーム史上最多。偶然にもロサンゼルスのスポーツ界のスター２人が同日に引退を発表した。地元メディアでは「Ｂｒｅａｋｉｎｇ Ｎｅｗｓ」として大々的に２人の引退を報じた。