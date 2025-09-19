◇「あんぱん」ヒロインのぶ役・今田美桜インタビュー（1）

女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の放送も、残り1週間（5回）となった。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルにした物語。朝ドラ初主演に挑み、「朝田・若松・柳井」と激動の時代を生き抜く主人公・のぶ役を全うした今田に、撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。戦争に翻弄されながら、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

今田は8月22日に東京・渋谷の同局スタジオでクランクアップ。嵩役の俳優・北村匠海とのシーンで1年にわたる撮影を完走した。

最終撮影の「OK（カット）！」がかかった時の心境を尋ねると「のぶと嵩にとって凄く大事な一連のシーンで、1回で終わりまして」と“一発撮り”だったことを明かし「最後にOKを頂いた瞬間は、心からホッとしました。2人で無事に終わることができて、本当によかったなと思っています」と安堵したことを振り返った。

撮了から約1週間後の取材会。「まだ撮影が続いているような気もしますし、完全に終わったという実感もないような。ただ、やり切ったという達成感はありますし、クランクアップを知ったたくさんの方から『お疲れさま』の連絡を頂いて心晴れやかになったり。気持ちが行ったり来たりしています（笑）」と長丁場ならではの感覚。朝ドラの期間中は難しかった「旅行に行きたいですね」と笑みを浮かべた。

昨年9月8日に高知ロケでクランクインしてから“朝ドラ漬け”の毎日。一足早く「今年の漢字（1文字）」を尋ねると「もうそんな時期なんですね（笑）」と思案し「2つあります。『走』と『愛』です」。のぶは幼少期に“韋駄天おのぶ”と呼ばれ、劇中、今田が走るシーンも物語のポイントで随所に盛り込まれた。

「（物理的に）本当にいっぱい走りましたし、1年の撮影を走り抜けました。『愛』は、たくさんの愛にあふれていた現場で、キャストやスタッフの皆さんから日々本当にいっぱい頂きましたし、私自身も愛を注ぎました」

いみじくも、最終週（第26週・9月22〜26日）のサブタイトル「愛と勇気だけが友達さ」にも「愛」が入った。今田＆のぶがラストまで駆け抜ける姿と、その“愛のカタチ”に期待したい。

＝インタビュー（2）に続く＝