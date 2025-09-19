◇「あんぱん」ヒロインのぶ役・今田美桜インタビュー（5）

女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の放送も、残り1週間（5回）となった。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルにした物語。朝ドラ初主演に挑み、「朝田・若松・柳井」と激動の時代を生き抜く主人公・のぶ役を全うした今田に、撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。戦争に翻弄されながら、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

戦後80年の節目の年に放送された今作。2014年度前期「花子とアン」の終盤でも戦争に真正面から向き合った中園氏だが、さらに踏み込み、女子師範学校時代、のぶは“愛国の鑑”と呼ばれる軍国少女に。卒業後は教師となり、軍国教育を行う。敗戦を迎え、信じていた“正義は逆転”。嵩とともに「逆転しない正義」を見つける旅が始まった。

中園氏は「著名な方から一般の方まで、当時の女性の日記や手記を読み漁りましたけど、調べれば調べるほど、きちんと教育を受けた多くの女性が軍国少女。私が目を通した人はほとんどです。なので、のぶを軍国少女として描くのは、私も凄くつらかったですけど、徹底しました。蘭子や登美子のような反戦の人は一握りいたかもしれませんが、そういう人は記録を残せない。捕まってしまいますから。人々が一色に染まってしまう戦争の恐ろしさを、視聴者の皆さんにも知っていただければと思って書きました」と朝ドラヒロインとしては異例とも言える人物造形、作劇の意図を語っている。

今田も「当時は世の中の空気感として、戦争反対を大きく掲げることが難しかった時代だと思います。そんな中、のぶは教師として、軍国主義を信じ、使命として子どもたちに伝えなくてはいけない。後にのぶもその考えは間違いだったと気づくのですが、撮影の時は私自身も複雑な思いを抱えながら演じました」と述懐。

「（現在の自身の心境とは）大きく違います。のぶとしても自身の中に葛藤を抱えていたと思うので、教師として子どもたちに軍国主義を説かなければならない時の顔と、一人の姉として苦しむ妹（蘭子）を思いやる時の顔は、全く異なる表情や心の揺らぎが見えるよう意識しました」

朝ドラ出演は2回目。前回は21年度前期「おかえりモネ」で、ヒロイン・永浦百音（清原果耶）とは対照的な気象予報士・神野マリアンナ莉子役を好演。「東京編」を支えた。

朝ドラヒロインを務めると、次はヒロインの母親役を期待されることも。3回目の朝ドラは？と水を向けると「もし、また参加させていただけるなら、うれしい限りです。二度と経験できないような、この1年の経験を生かして、次は違う感覚で取り組むことができますし、また新たな挑戦になると思います」と意欲。凱旋を心待ちにしたい。

＝インタビューおわり＝