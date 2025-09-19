＜大相撲九月場所＞◇五日目◇18日◇東京・両国国技館

【映像】肩出し衣装の美人ラウンドガール

熱戦が続く大相撲九月場所五日目。西の溜まり席にひときわ目を引く女性の姿が中継カメラに偶然映し出された。この日は30度を超え残暑が厳しかったこともあり、両肩を露わにした涼し気な衣装。その様子に「今日は暑いですからね」実況がさらっとコメントした一方、ラウンドガールとして活躍する彼女の存在に気付いたファンからは「めっちゃ目立つ」「お綺麗です」「相撲好きなんですね」などの反響が寄せられた。

前頭十七枚目・竜電（高田川）が前頭十四枚目・朝紅龍（高砂）を上手投げで下して4勝目を挙げた取組前のこと。

中継カメラが客席の様子を捉える中、西の溜まり席に両肩を露わにした黄色で涼し気な衣装の女性に目がとまる。この日の最高気温は30度を超え、残暑厳しかったこともあってかABEMA実況の清野茂樹アナは「今日は暑いですからね。やっぱり今日は薄着のお客様がたくさん」さらっとコメントした。

しかしこの女性、じつは「K-1 GIRLS」のキャプテンを務めるラウンドガールの波北かほ。少林寺拳法“黒帯”の有段者で、雑誌nuts専属モデルを務めるなどマルチに活躍する彼女の存在に気付いた一部ファンからは「めっちゃ目立つ」「お綺麗です」「相撲好きなんですね」といった反響も。

波北は“推し力士”について横綱・大の里を挙げており「若くて横綱になって、同世代なので応援したい。私と同じ阪神ファンらしいので親近感がある」などと同じ阪神ファンであることも明かしている。なお、この取組で敗れた朝紅龍は4敗目を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）